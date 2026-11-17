Este martes 17 de noviembre se anunciaron la lista de candidatos a The Game Awards 2026, y una de las sorpresas fue PlayStation que se quedó sin un nominado al GOTY.
Con ello PlayStation se quedó por primera vez en más de una década sin ser considerado en la categoría principal de los premios que reconocen a lo mejor de los videojuegos.
Factores como la críticas negativas al juego Marvel’s Wolverine que no cumplió con las expectativas y los pocos lanzamientos de la compañía hicieron PlayStation no esté nominado al GOTY.
PlayStation no recibe nominación al GOTY en The Game Awards 2026
PlayStation Studios será el gran ausente en la categoría Juego del Año (GOTY) en The Game Awards 2026.
Fue en 2014 la última ocasión que PlayStation no recibió nominación al GOTY, posteriormente dominó la candidaturas con grandes títulos:
- 2015: Bloodborne
- 2016: Uncharted 4: A Thief’s End
- 2017: Horizon: Zero Dawn
- 2018: Marvel’s Spider-Man / God of War
- 2019: Death Stranding
- 2020: Ghost of Tsushima / The Last of Us: Part II
- 2021: Ratchet & Clank: Rift Apart
- 2022: God of War Ragnarök / Horizon Forbidden West
- 2023: Marvel’s Spider-Man 2
- 2024: Astro Bot
- 2025: Death Stranding 2: On the Beach
Sin embargo, este año PlayStation ha sufrido un duro revés. La competencia en The Game Awards 2026 para el Juego del Año quedó entre:
- 007 First Light
- Control Resonant
- Grand Theft Auto 6
- Phantom Blade Zero
- Resident Evil Requiem
- The Legend of Zelda: Ocarina of Time