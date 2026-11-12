The Game Awards 2026 se expande previo a su transmisión en diciembre, pues ahora contarán con el apoyo de Disney+, llegando por primera vez a plataformas de streaming.

A continuación te damos todos los detalles acerca de la transmisión de The Game Awards 2026 en México a través de Disney+.

The Game Awards 2026 (The Game Awards)

¿Cuándo y a qué hora ver The Game Awards 2026 en México a través de Disney+?

The Game Awards 2026 se transmitirá en Disney+ el próximo 10 de diciembre a partir de las 6:30 p.m. (hora de la Ciudad de México); terminando alrededor de las 10:00 p.m.

Como puedes ver, el horario de The Game Awards 2026 en Disney+ no variará debido a la nueva plataforma, siendo el mismo del resto de canales de transmisión.

Por otra parte, al ser una transmisión internacional, se desconoce si contará con comentarios en español o subtítulos, como llega a suceder con otras premiaciones en streaming.

Aunque al parecer eso dependerá más de la señal de origen, es decir, la que emita la misma The Game Awards 2026, que algo por parte de Disney+.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca de la nueva plataforma de emisión para los premios a lo mejor de los videojuegos.

The Game Awards 2026 (The Game Awards )

The Game Awards 2026 mantendrá sus otras plataformas de transmisión en México además de Disney+

Ahora bien, si no tienes Disney+ no te preocupes, The Game Awards 2026 se seguirá transmitiendo por sus plataformas tradicionales en México.

Estas son todas las plataformas donde podrás ver The Game Awards 2026 en México además de Disney+:

YouTube

Twitch

X

TikTok

Plataformas como Instagram Live, Steam, Facebook y Kick no están confirmadas de manera oficial.

De igual manera la transmisión comenzará a las 6:30 p.m. y terminará alrededor de las 10:00 p.m. del 10 de diciembre.

En este momento se desconocen a los juegos nominados, se espera que se den a conocer en los próximos días, probablemente tras el lanzamiento de GTA VI.