The Fantastic Four, el nuevo cómic creado entre Marvel Studios y Marvel Comics ambientado en UCM

Ante la llegada de la película The Fantastic Four, ahora Marvel Studios y Marvel Comics están por lanzar un cómic único.

Fantastic Four: First Stepscomic es un cómic escrito por Matt Fraction, de 46 años de edad para Marvel Studios y Marvel Comics.

Mismo cómic de Marvel Studios y Marvel Comics que contará con dibujos de Mark Buckingham de 58 años de edad; mientras que la portada es de Phil Noto, de 54 años de edad.

Portada del cómic The Fantastic Four: First Stepscomic que honra al original comic de “Fantastic Four #1”, el cual fue creado por Stan Lee y Jack Kirby y fue lanzado el 8 de agosto de 1961.

Entre los detalles del nuevo cómic creado entre Marvel Studios y Marvel Comics ambientado en el UCM este no será una historia de origen.

Ya que Fantastic Four: First Stepscomic, el cómic creado entre Marvel Studios y Marvel Comics ambientado en el UCM se ubicara cuatro años después de que se conviertan en héroes.

Asimismo, The Fantastic Four, el nuevo cómic creado entre Marvel Studios y Marvel Comics estará disponible en parques de Disney y en otros sitios, aunque aún no se ha especificado en dónde más se podrá adquirir, así como su precio.