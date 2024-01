Luego de un mes de reinado absoluto, Wonka se cayó ante la llegada de “Las Plásticas” con la taquilla de Mean Girls, quienes se llevaron el primer lugar.

La nueva versión de Mean Girls logró una taquilla mundial de 34.5 mdd (581 mdp) , siendo Estados Unidos su mejor territorio con 28 mdd (472 mdp) .

Si vien parece que Chicas Pesadas está en una buena posición en su estreno, su taquilla la mantiene en la cuerda floja entre ser el primer fracaso o éxito moderado del año.

Esto porque la película costó 36 mdd (607 mdp) , tiene que hacer como mínimo unos 100 mdd para entregar ganancias, algo que parece un poco complicado en este momento.

Sin embargo, tiene a su favor que no hay estrenos grandes en enero y parte de febrero; por lo que podría dar la sorpresa, su futuro dependerá de su segundo fin de semana.

Mean Girls, El Musical tiene cameos de 3 actores del elenco original (Paramount Pictures)

Taquilla de Mean Girls viene escoltada por Sentencia de Muerte

Un ejemplo de que no hay estrenos fuertes en enero, es que la taquilla de Mean Girls tiene de escolta a la no tan mediática Sentencia de Muerte de Jason Statham.

Esta película de acción logró 16.7 mdd (281 mdd) , siendo prácticamente la mitad de lo que hizo la taquilla de Mean Girls.

También juega con esa línea entre el fracaso y el éxito debido a que costó 17 mdd (286 mdd) ; aunque a su favor sólo tiene que hacer unos 60 mdd (mil mdp) para tener ganancias.

Al no haber mucha competencia en estas semanas, podría tener un buen recorrido en cartelera dependiendo del gusto de la gente.

Beekeeper: sentencia de muerte (Amazon )

Wonka se va con éxito y le deja su puesto a la taquilla de Mean Girls

Si bien la taquilla de Mean Girls es primer lugar esta semana, eso no significa que la gente ya no vea Wonka, por el contrario, el filme de Timothée Chalamet sigue en el gusto del público.

Wonka se fue al tercer lugar esta semana con 8 mdd (134 mdp) , mucho menos que la taquilla de Mean Girls; pero en total la película alcanzó los 500 mdd (8.4 mil mdp).

Aunque la obra de Warner Bros. Discovery ya está saliendo de cartelera, analistas creen que podría mantenerse una o dos semanas más en el top 10 de la taquilla mundial.

Afirmándose como el gran éxito del invierno 2023-2024, algo que muchos dudaron en su momento por la crisis de Warner Bros. Discovery en los últimos años.

Wonka (Warner Bros. Discovery)

Con información de Variety y Box Office Mojo.