‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’ incluye un nuevo episodio protagonizado por la ladrona ninja Yuffie.

Durante el evento de ‘State of Play’ de Sony, se han anunciado el lanzamiento de nuevos títulos y actualizaciones de los juegos más populares, entre los que destaca ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’, el cual, presentó su primer trailer. Este juego es una versión mejorada de 'Final Fantasy Remake’ y estará disponible para Playstation 5.

Este nuevo título de ‘Final Fantasy, presentado durante el ‘State of Play’, es un capítulo extra de la historia protagonizado por Yuffie, un personaje clave en el conflicto interno de Midgar.

‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’ incluirá dos modos gráficos de visualización, en uno en el que se favorece la resolución y en el otro se favorece el rendimiento. También se hicieron mejoras y se detallaron los aspectos visuales, como texturas, efectos de iluminación, niebla. Además, se redujeron los tiempos de carga.

‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’ incluirá un nuevo modo de dificultad ‘clásico’ y una modalidad de ‘foto’

Además, ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’ también incluirá un nuevo modo de dificultad ‘clásico’ y una modalidad de ‘foto’ que permite al jugador las escenas que más le gusten del juego.

Para los jugadores que poseen 'Final Fantasy VII Remake' para Playstation 4, podrán descargar esta actualización de manera gratuita para PS5. También será posible transferir los datos guardados de una versión a otra.

Además, el nuevo episodio de ‘Final Fantasy VII Remake Intergrade’, protagonizado por Yuffie, será un contenido de pago que estará a la venta a partir del próximo 10 de junio.

Además, Square-Enix anunció hoy dos juegos móviles: 'Final Fantasy VII: The First Soldier, un battle royale en Midgar antes de los eventos de 'Final Fantasy VII'; y 'Final Fantasy VII Ever Crisis' una experiencia estructurada por capítulos de un solo jugador que cubrirá toda la línea de tiempo de FFVII.