Spider-Man Noir muestra su primer avance para la serie de Amazon Prime Video, serie del personaje de Marvel protagonizada por Nicolas Cage.

Después de una larga espera, por fin Amazon Prime Video nos ha dado un adelanto de la serie de Spider-Man Noir de Marvel y de cómo luce Nicolas Cage de 61 años de edad, como el superhéroe arácnido.

Así luce Nicolas Cage como Spider-Man Noir para la serie de Amazon Prime Video

A través de redes sociales, Amazon Prime Video ha revelado el primer avance oficial de Spider-Man Noir de Marvel, su nueva serie protagonizada por Nicolas Cage:

Y es que a través de este breve vistazo a la serie de Spider-Man Noir con Nicolas Cage, se puede ya notar que el tema será más serio que las otras películas o series de Spider-Man.

Pues cabe recordar que el cómic de Spider-Man Noir se desarrolla en Nueva York durante la década de los 30, en donde Peter Parker es un detective privado.

Por lo que usualmente Spider-Man Noir debe lidiar con mafiosos o hasta femme fatales, y todo esto será plasmado en la serie de Amazon Prime Video con Nicolas Cage como protagonista.

Nicolas Cage protagoniza la nueva serie de Amazon Prime Video: Spider-Man Noir

De dos películas a las que prestó su voz a Spider-Man Noir en Spider-Man: Across the Spider-Verse y Spider-Man: Beyond the Spider-verse, ahora Nicolas Cage protagonizará el live action.

Spider-Man Noir está siendo desarrollada por MGM+ y Amazon Prime Video bajo la dirección de Oren Uziel y Steve Lightfoot.

De acuerdo a este breve avance de Spider-Man Noir con Nicolas Cage, la serie live action de Amazon Prime Video se estrenará para el 2026; aunque no se reveló una fecha en concreto.

Pero eso sí, revelan que la serie de Spider-Man Noir con Nicolas Cage en Amazon Prime Video, estará disponible tanto en el formato de blanco y negro como a color.