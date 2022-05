Con la llegada en unas semanas del nuevo PlayStation Plus, Sony volvió a tocar el tema de los juegos que estarán en su plataforma, reiterando que no habrá estrenos de Día 1.

En esta ocasión fue Hikori Totoki, director financiero de Sony, quien aclaró este punto, señalando que es insostenible tener un modelo de este tipo con el nuevo PlayStation Plus en este momento.

Declaró que el tener estrenos de Día 1 en PlayStation Plus impactaría en la inversión de estos, pues tendrían que reducir el dinero que se invierte en cada uno de sus juegos exclusivos, lo que afectaría la calidad.

PlayStation Plus (Sony)

En otras palabras, Sony no puede dar sus juegos en Día 1 en PlayStation Plus, debido a que estor reduciría el margen de ingresos de estos, por lo que no se tendría capital suficiente para reinvertir.

Esto haría que las IP de PlayStation y Sony se abarataran con el tiempo, pues se les destinaría menos dinero, con el fin de solventar el impacto que involucraría no tener ventas tradicionales.

Hay que mencionar que Sony no ha mencionado nada sobre estrenos de Día 1 en PlayStation Plus que no sean exclusivas; aunque parece que seguirán la misma ideología de momento.

Estrenos de Día 1 en PlayStation Plus también tendría que ver con el capital de Sony

Aunque los ejecutivos de Sony no lo han mencionado de manera directa, todo indica que la negativa a tener estrenos de Día 1 en PlayStation Plus tiene que ver con el capital de la compañía.

Si bien Sony es una empresa saludable, y PlayStation una marca fuerte, no cuentan con la misma cantidad de recursos que tiene Microsoft, quien ha hecho famosa la estrategia de los estrenos de Día 1.

De hecho la misma Microsoft ha aceptado que aunque Xbox Game Pass ha crecido bastante, aún no es rentable del todo, lo que indica que con cada estreno exclusivo y de terceros está perdiendo dinero.

Xbox Game Pass (Microsoft)

Sin embargo, Microsoft se puede permitir eso con Xbox Game Pass, pues genera mayores ingresos de sus desarrollos en software informático que permiten la fuga de capital en su división de videojuegos.

Sony estaría tratando de evitar eso con el nuevo PlayStation Plus, debido a que las otras áreas fuera de los videojuegos no generan tantos recursos; por lo menos no lo suficiente para amortiguar el golpe.

No se sabe si en un futuro, cuando PlayStation Plus sea estable, Sony se permita dar alguna de sus exclusivas como estreno de Día 1 en su servicio de suscripción.

Con información de VGC.