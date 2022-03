Anuncian el nuevo PlayStation Plus que competirá con Xbox Game Pass

Luego de varios meses de rumores, este 29 de marzo de 2022, PlayStation anunció la renovación completa de su PlayStation Plus, como una forma de competir con el Xbox Game Pass.

Tal y como se había previsto, el nuevo PlayStation Plus contará con tres modelos de suscripción de diferente costo y beneficios, de acuerdo a los intereses de los jugadores.

PlayStation Plus ofrecerá un catálogo de juegos actuales para descargar, además de acceso a juegos retros, demos y streaming.

Habrá diferentes paquetes, beneficios y precios del nuevo PlayStation Plus; a señalar que Sony maneja el costo en dólares en México.

PlayStation Plus bajará de precio en todo México

¿Cuáles serán los paquetes del nuevo PlayStation?

A continuación te presentamos todos los paquetes que tendrá el nuevo PlayStation Plus; con el aproximado en pesos, reiterando que Sony dio el costo en dólares para México:

PlayStation Plus Essential

Dos juegos mensuales descargables

Descuentos exclusivos

Almacenamiento en la nube para juegos guardados

Acceso al multijugador online

Precio:

6.99 dólares mensuales (139.51 pesos) / 16.99 dólares trimestrales (339 pesos) / 39.99 dólares anuales (798 pesos)

*PlayStation Plus Essential es el actual PS Plus sin ninguna modificación

PlayStation Plus Extra

Ofrece todos los beneficios del nivel Essential

Agrega un catálogo de hasta 400 de los juegos de PS4 y PS5

y No habrá juegos de Día 1

Precio:

10.49 dólares mensuales (209 pesos) / 27.99 dólares trimestrales (558 pesos) / 66.99 dólares anuales (1337 pesos)

PlayStation Plus Premium

Ofrece todos los beneficios de los niveles Essential y Extra

Juegos de PS3 disponibles a través de transmisión en la nube

Juegos clásicos de PS1 , PS2 y PSP

, y Demos de juegos exclusivos

Reemplazará a PS Now en los mercados donde esté disponible, añadiendo streaming de juegos retro.

No estará disponible en México y América Latina

Precio:

17.99 dólares mensuales/ 49.99 dólares trimestrales/ 119.99 dólares anuales

PlayStation Plus Deluxe

PlayStation Plus Deluxe será el paquete que llegará a México y América Latina en lugar de PlayStation Plus Premium; sus beneficios son los siguientes:

Beneficios de los niveles Essential y Extra

Juegos clásicos de PS1, PS2 y PSP

Demos exclusivos

Precio:

11.99 dólares mensuales (239 pesos) / 31.99 dólares trimestrales (638 pesos) / 76.99 dólares anuales (1536 pesos)

Este apartado no incluirá los juegos de PS3 debido a que estos sólo estarán disponibles en streaming mediante PS Now; servicio que no está disponible en México y América Latina.

¿Cuándo estará disponible el nuevo PlayStation Plus?

De acuerdo con Sony, PlayStation Plus se renovará en todos sus territorios a lo largo de 2022, con la idea de que para finales de año esté disponible en todo el mundo.

Será en junio de 2022 cuando comience la transición al nuevo servicio de PlayStation Plus, comenzando por los mercados de Asia.

Posteriormente PlayStation Plus se renovará en Norteamérica, Europa y finalmente el resto del mundo.

PlayStation (Sony)

Se estima que PlayStation Plus se actualizará en América Latina y México durante el último cuarto de 2022, es decir, entre septiembre y diciembre.

Sony señaló que cuando se acerque el lanzamiento regional de PlayStation Plus se darán más detalles al respecto.