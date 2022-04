Luego de su anunció a finales de marzo de 2022, Sony dio la fecha exacta del lanzamiento del nuevo PlayStation Plus en 4 diferentes regiones del mundo, confirmando la llegada del servicio en junio.

De acuerdo con Sony, el nuevo PlayStation Plus estará disponible en Asia, Japón, América y Europa entre finales de mayo y junio de 2022, con los precios y paquetes ya anunciados previamente.

Las fechas de lanzamiento de PlayStation Plus por región serán las siguientes:

Mercados de Asia (excepto Japón): previsto para el 23 de mayo del 2022

Japón: previsto para el 1 de junio del 2022

América: previsto para el 13 de junio del 2022

Europa: previsto para el 22 de junio del 2022

PlayStation Plus bajará de precio en todo México

A señalar que PlayStation Plus se estrenará en México y América Latina el mencionado 13 de junio, pues Sony toma a “América” como todo el continente, no sólo la parte de Estados Unidos y Canadá.

Además Sony confirmó que se ampliará el servicio PS Now en diferentes mercados, para que estos tengan acceso al paquete Premium de PlayStation Plus.

Los países que ahora contarán con PS Now serán: Bulgaria, Croacia, República Checa, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, República de Chipre, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia.

México no contará con el paquete Premium de PlayStation Plus

Algo que ha molestado a los fans es que México no contará con el paquete Premium de PlayStation Plus, el cual permite reproducir juegos de PS3 mediante la nube.

Esto debido a que México no tiene acceso al servicio PS Now, que es el que posibilita el streaming de juegos; esto significa que los jugadores en nuestro país no tendrán la galería de PS3 en PS Plus.

Muchos señalan que Sony bien pudo incluir a México y otras regiones de América Latina entre los nuevos mercados de PS Now, para que así se tuviera acceso a todo lo que ofrecerá PlayStation Plus.

PlayStation (Sony)

En su lugar, Sony mantiene a México y América Latina con el paquete Deluxe de PlayStation Plus, el cual tendrá un precio más reducido que el Premium por la falta de contenido.

Aquí tienes todos los paquetes de PlayStation Plus que estarán disponibles en México en el lanzamiento del servicio:

PlayStation Plus Essential

Dos juegos mensuales descargables

Descuentos exclusivos

Almacenamiento en la nube para juegos guardados

Acceso al multijugador online

Precio:

6.99 dólares mensuales (139.51 pesos) / 16.99 dólares trimestrales (339 pesos) / 39.99 dólares anuales (798 pesos)

*PlayStation Plus Essential es el actual PS Plus sin ninguna modificación

PlayStation Plus Extra

Ofrece todos los beneficios del nivel Essential

Agrega un catálogo de hasta 400 de los juegos de PS4 y PS5

y No habrá juegos de Día 1

Precio:

10.49 dólares mensuales (209 pesos) / 27.99 dólares trimestrales (558 pesos) / 66.99 dólares anuales (1337 pesos)

PlayStation Plus Deluxe

PlayStation Plus Deluxe será el paquete que llegará a México y América Latina en lugar de PlayStation Plus Premium; sus beneficios son los siguientes:

Beneficios de los niveles Essential y Extra

Juegos clásicos de PS1, PS2 y PSP

Demos exclusivos

Precio:

11.99 dólares mensuales (239 pesos) / 31.99 dólares trimestrales (638 pesos) / 76.99 dólares anuales (1536 pesos)