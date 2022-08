El primer concierto sinfónico de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco se llevará a acabo el próximo 3 de septiembre en la Arena Ciudad de México a las 19 horas pero ¿qué podemos esperar?

A menos de un mes del primer concierto en Latinoamérica de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco traído por Toei Animation , la soprano Irma Flores , el trompetista Rafael Ancheta y el director Rodrigo Cadet revelaron las posibles sorpresas que preparan.

Durante un ensayo para el concierto de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco, la cantante soprano Irma Flores, quien será la encargada de interpretar los temas del icónico anime, habló en entrevista con SDPNoticias para saber qué podemos esperar para el próximo 3 de septiembre.

Y aunque Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco es uno de los animes con más fans en todo el mundo, la cantante reveló que aunque hay presión, ella lo disfruta.

La egresada del Conservatorio Nacional de Música y quien es también Jazmín en el musical de Aladdin, aseguró que su meta es que el público goce del concierto de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco.

“Vayan con la mente segura de que va a ser un éxito, de qué va a ser gozo total; el repertorio está bien meditado, bien pensado. Van a regresar a esa infancia” Irma Flores, soprano

Concierto de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco celebran 37 años de creación

El próximo 3 de septiembre, se llevará a cabo un concierto único en toda Latinoamérica en la Arena Ciudad de México para celebrar los 37 años de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco.

Saint Seiya: Pegasus Fantasy: A Symphonic Experience es el concierto en donde más de 80 músicos comandados por el director Rodrigo Cadet de la Escuela Nacional de Música, harán que muchos recuerden sus infancias.

Tal y como mencionaba Irma Flores, soprano invitada al concierto de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco, habrá muchas sorpresas y canciones que marcaron a toda una generación.

“Sad Brothers, me encanta es una de las canciones que más me gusta interpretar, tiene todo. La apertura, Pegasus Ryu tiene todo, me parece divina y a parte la voz lo transforma a algo más sensacional.” Irma Flores, soprano

Irma Flores, soprano de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco (Mariana Gutiérrez / SDPNoticias )

Mauren Mendo estará presente en el concierto de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco

El concierto de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco está próximo a llegar, en donde más de 80 músicos e invitados como Mauren Mendo , intérprete oficial de los openings del anime para latinoamérica.

Durante la entrevista, Irma Flores, soprano invitada no quiso revelar qué otras sorpresas habrá para el público asistente al primer concierto de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco.

Aunque dejó entrever que podría existir una colaboración con Mauren Mendon para el concierto de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco el próximo 3 de septiembre en la Arena CDMX.

“Tal vez, eso es una sorpresa. La verdad es que lo he visto pero no nos ha tocado ensayar juntos, ya nos tocará. Tal vez haya algo por ahí que nos una pero no lo puedo decir, es sorpresa” Irma Flores, soprano

Para finalizar, Irma Flores, cantante invitada a celebrar el 37 aniversario de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco en el concierto del 3 de septiembre en la Arena CDMX reveló cuál es su Caballero del Zodiaco favorito:

“¡Qué fuerte! Fíjate que el Caballero de Libra me gusta y aparte yo soy libra, entonces él me gusta; aunque Seiya es el caballero y todas las canciones que canto son emblemáticas para él. Son el momento en donde todos están en círculo y llorando, son el momento en que él toma la decisión de salvarla y subir a las 12 casas. Me van a decir “ay, qué cliché” pero bueno, gracias a él tenemos la historia” Irma Flores, soprano