Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes es un DLC que expande el juego de Bethesda con una narrativa más oscura, mitológica y profundamente enraizada en la historia antigua.

Aunque Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes no es muy extenso en realidad, enriquece el título base con una atmósfera más introspectiva y un enfoque en el misterio arqueológico.

Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes es un DLC corto, pero sustancioso

Estas son 5 razones de por qué Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes es un DLC corto pero sustancioso, por si te interesa explotar más el juego:

Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes tiene una buena narrativa Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes añade personajes interesantes El diseño de niveles de Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes es excelente El gameplay no cambia mucho en Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes La duración puede ser un problema con Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes

Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes tiene una buena narrativa

Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes tiene una buena narrativa, acorde a lo que nos mostró el juego base.

La historia comienza con el encuentro entre Indiana Jones y el padre Ricci, un joven sacerdote que busca un artefacto vinculado al culto de Mithras.

Lo que parece una simple expedición arqueológica se convierte rápidamente en una travesía por las entrañas de Roma, donde Indy descubre pistas sobre una sociedad secreta.

Esta orden, según la narrativa del juego, está compuesta por descendientes de gigantes bíblicos, seres que habrían heredado conocimientos prohibidos y poderes ocultos.

La trama se entrelaza con elementos históricos reales, para construir una historia que se siente tanto plausible como fantástica.

El guion logra mantener el tono clásico de Indiana Jones ; con diálogos ingeniosos, momentos de tensión y una constante sensación de descubrimiento. Cosa que Bethesda demostró dominar a la perfección.

Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes añade personajes interesantes

Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes añade personajes interesantes, que mantienen por todo lo alto al juego.

Aunque el foco está en Indy, el padre Ricci aporta una dimensión emocional interesante.

Su fe, dudas y obsesión por el artefacto lo convierten en un personaje complejo que sirve como contrapunto al pragmatismo de Jones.

La actuación de voz es sólida, y aunque no alcanza niveles cinematográficos, logra transmitir la tensión y el misterio que requiere la historia.

Los antagonistas, miembros de la Orden, están menos desarrollados, pero funcionan como símbolos de una amenaza más grande: el conocimiento prohibido y la manipulación del pasado.

El diseño de niveles de Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes es excelente

Como se esperaría de un juego de Bethesda, el diseño de niveles de Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes es excelente, siendo una recreación interesante de la Roma de los años 30’s.

Desde las catacumbas del Vaticano hasta la Cloaca Máxima, cada escenario está meticulosamente diseñado para evocar el misterio y la decadencia de una Roma subterránea.

Los niveles están construidos con una lógica arqueológica, cada puerta, símbolo y mecanismo tiene un propósito narrativo.

Lo cual obliga al jugador a observar, deducir y conectar símbolos mitológicos con eventos históricos.

Y añade una capa de profundidad que va más allá del simple “resolver para avanzar”.

Como con el título base, la obra quiere te literalmente te conviertas en Indiana Jones, un explorador y arqueólogo en toda la extensión de la palabra.

El gameplay no cambia mucho en Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes

En términos de mecánicas, el gameplay no cambia mucho en Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes, comparado con el la historia principal.

Lo cual no es del todo malo, pues mantiene el equilibrio entre acción y exploración que caracteriza al juego de 2024.

Hay momentos de combate cuerpo a cuerpo contra cultistas, secuencias de sigilo en criptas oscuras y persecuciones.

Sin embargo, el énfasis está claramente en los acertijos y la narrativa ambiental.

Es por ello que el ritmo del DLC es más pausado que el juego base, pues quiere que el jugador se sumerja en la historia sin sentirse presionado por la acción constante.

Esto puede no gustar a quienes buscan adrenalina, pero para los amantes de la arqueología narrativa, es un acierto.

La duración puede ser un problema con Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes

Si bien el DLC está muy bien hecho en general, la duración puede ser un problema con Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes, ya que es de apenas unas horas.

Si te vas directamente a la historia, es posible que la termines en unas 3 o 5 horas, lo cual se puede expandir si eres completista, o te gusta explorar un poco más en los juegos.

Y podría desanimar a los jugadores que quieran algo más sustancioso en este contenido, luego de ver lo que se hizo en la historia principal.

Aunque más horas no necesariamente signifique más calidad, sí es un poco frustrante que cuando más estás metido en el juego, la historia termine casi de manera inmediata.

¿Vale la pena Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes?

Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes es un DLC que no busca impresionar con explosiones ni combates espectaculares, sino con una historia bien construida y una ambientación envolvente.

Para quienes disfrutan de la arqueología como narrativa, la mitología como metáfora y la historia como escenario, Indiana Jones y El Gran Círculo: La Orden de los Gigantes es una joya oculta.

No es perfecto, tiene errores que pueden molestar a cierto tipo de jugadores, como que algunos personajes secundarios podrían estar mejor desarrollados, dura poco, y el ritmo puede sentirse lento en ocasiones.

Pero, si lo que buscas es una experiencia que combine historia, misterio y mecánicas bien integradas, sin lugar a dudas merece tu atención.