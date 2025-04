The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ya se estrenó, y Bethesda nos da un adelanto de cómo se ve este clásico en pantalla.

Tal y como revelaron en sus redes sociales, Bethesda acaba de hacer una remasterización a uno de sus videojuegos clásicos: The Elder Scrolls IV: Oblivion:

Tal y como logra apreciarse, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered tiene nuevos efectos visuales que te permitirán explorar Cyrodill.

Creado por Virtuos usando el Unreal Engine 5, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered tiene un gran salto visual en comparación al de su lanzamiento en 2006.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered cuenta con nuevos gráficos ejecutables en 4K y a 60 fps y una jugabilidad mejorada.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered está disponible para las consolas de nueva generación

Con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered podrás redescubrir Cyrodill, interactuar con personajes, conquistar en la arena, crear tu propio personaje y más mientras disfrutas de una increíble animación.

Es por eso que esta nueva actualización de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered estará disponible para las consolas de nueva generación como:

Xbox Series X / S

PlayStation 5

PC

También podrás obtener The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered mediante el Xbox Game Pass Ultimate.

Cabe mencionar que esta versión incluye las expansiones de Shivering Isles, Knights of the Nine, además de contenido extra descargable.

