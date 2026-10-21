Bandai-Namco sigue con su proyecto de traer de regreso sus RPG clásicos con el lanzamiento de Tales of Eternia Remastered, que saliera en PS1 y PSP.

Si bien Tales of Eternia Remastered incorpora opciones de rendimiento, contenido restaurado y mejoras de calidad de vida, hay aspectos que quedaron a deber.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Tales of Eternia Remastered tiene una de las mejores historias de la saga El combate es lo mejor de Tales of Eternia Remastered Las mejoras de calidad de vida son bienvenidas en Tales of Eternia Remastered Estéticamente Tales of Eternia Remastered recibió los retoques adecuados Tales of Eternia Remastered arrastra varios fallos del original

Tales of Eternia Remastered tiene una de las mejores historias de la saga

Lo primero a mencionar es que Tales of Eternia Remastered tiene una de las mejores historias de la saga, debido a su complejidad progresiva.

El argumento sigue a Reid Hershel y Farah Oersted, dos jóvenes del rural planeta Inferia cuya rutina se interrumpe tras el impacto de una nave misteriosa.

En su interior viaja Meredy, una joven proveniente del tecnificado mundo de Celestia que busca prevenir el Grand Fall, un cataclismo capaz de colisionar ambos reinos.

Para detener la destrucción, el grupo emprende un viaje destinado a reunir a los espíritus elementales conocidos como Greater Craymels.

Aunque la premisa inicia con convencionalismos de la época, la narrativa evoluciona progresivamente hacia temas más oscuros y complejos, respaldada por un desarrollo de personajes y villanos sumamente interesante.

Tales of Eternia Remastered (Bandai-Namco)

El combate es lo mejor de Tales of Eternia Remastered

Más allá de la trama, el combate es lo mejor de Tales of Eternia Remastered, siendo este el motivo que te mantendrá pegado al control durante horas.

El núcleo del juego se apoya en el Linear Motion Battle System, un sistema de combate en tiempo real que se despliega sobre un plano bidimensional al estilo de los juegos de lucha.

El jugador controla a un personaje mientras la inteligencia artificial maneja a los tres compañeros restantes, un sistema primigenio de la acción que vemos en juegos modernos.

Las batallas premian el encadenamiento de artes especiales con ataques físicos básicos, el tiempo exacto de reacción y la gestión del posicionamiento en el área de combate.

Además, la inclusión de los Greater Craymels vincula orgánicamente la magia elemental con el progreso táctico de la plantilla.

Esto, además, le da dinamismo al juego en general, haciendo que cada batalla se sienta rápida y entretenida, incluso cuando estás subiendo de nivel a los personajes.

Tales of Eternia Remastered (Bandai-Namco)

Las mejoras de calidad de vida son bienvenidas en Tales of Eternia Remastered

Como era de esperarse, las mejoras de calidad de vida son bienvenidas en Tales of Eternia Remastered, haciendo que el juego sea más accesible.

El añadido más relevante es el menú de funciones “Boost”, donde se pueden ajustar modificadores de experiencia, ganancia de Gald, tasas de uso de habilidades o incluso desactivar los encuentros aleatorios.

Asimismo, se incluye el modo Battle Fast Mode para automatizar batallas secundarias, la recuperación total del grupo desde el menú y marcadores de mapa opcionales para orientar sobre misiones principales y secundarias.

Aunque algunos íconos pueden resultar intrusivos, su naturaleza configurable permite adaptar la dificultad al gusto del jugador.

Tales of Eternia Remastered (Bandai-Namco)

Estéticamente Tales of Eternia Remastered recibió los retoques adecuados

También hay que mencionar que estéticamente, Tales of Eternia Remastered recibió los retoques adecuados, lo que lo empata un poco con juegos modernos, aunque sin llegar a esa escala.

A nivel técnico, la remasterización permite que el jugador opte por gráficos y efectos de sonido originales o con arreglos.

El modo actualizado aplica un suavizado visual sobre los sprites 2D y escenarios 3D, manteniendo una tasa fluida de 60 cuadros por segundo.

En el apartado sonoro, destaca la inclusión de doblaje en inglés y japonés, así como la restauración de diálogos secundarios entre personajes, que habían sido omitidos en los lanzamientos originales.

Sin embargo, la calidad del reescalado en las escenas animadas resulta algo deficiente en monitores o pantallas grandes.

Lo cual demuestra que simplemente se “adaptó” la imagen, en lugar de mejorar su calidad y trabajarla para que se ajustara a televisiones actuales.

Tales of Eternia Remastered (Bandai-Namco)

Tales of Eternia Remastered arrastra varios fallos del original

A pesar de sus mejoras evidentes, Tales of Eternia Remastered arrastra varios fallos del original, lo cual resulta extraño tomando en cuenta otras actualizaciones de Bandai-Namco.

Algunos minijuegos obligatorios, como la conducción de la balsa en el tramo inicial, sufren de controles toscos e imprecisos, mismos que bien pudieron ser ajustados.

De forma similar, el diseño de mazmorras requiere a veces un posicionamiento excesivamente minucioso; casi perfecto en más de un sentido.

Por último, el desarrollo en 2D y el ritmo tradicional de exploración pueden sentirse restrictivos para usuarios acostumbrados a la libertad del RPG de acción tridimensional moderno.

Ya que no se hizo una actualización a la navegación como tal, lo cual le hubiera venido bien, aunque sea un pequeño ajuste general.

Tales of Eternia Remastered (Bandai-Namco)

¿Vale la pena jugar Tales of Eternia Remastered?

Tales of Eternia Remastered se consolida como una revisión respetuosa y funcional, sin aspirar a más, de una entrega clave en la franquicia de Bandai-Namco.

Si bien Tales of Eternia Remastered cuenta con varias mejoras, conserva algunos vicios de diseño de su era, lo cual puede molestar tanto a nuevos jugadores como a veteranos.

Esto resulta extraño viendo sus sólidas opciones para eliminar el grinding y la vigencia de su sistema de combate, que salva al juego y le da valor para su conservación.

Podemos decir que es perfecto para aquellos que lo jugaron en su momento y saben a qué se enfrentan, como para fanáticos de los RPG de la vieja escuela.