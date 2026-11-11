La llegada de Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla da por iniciado el Año 2 del juego de carreras de SEGA, siendo un arranque bastante prometedor.

A pesar de que Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla cuenta con ciertas ausencias, se trata de un contenido que agradará tanto a fans del juego como del Rey de los Monstruos.

Aquí tienes nuestra reseña de 3 puntos:

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla añade una impresionante nueva pista Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla también nos da 3 vehículos nuevos Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla tiene otros contenidos perfectos para los fans

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla añade una impresionante nueva pista

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla añade una impresionante nueva pista dedicada al kaiju.

Estamos hablando de Godzilla Escape, un circuito que coloca al Rey de los Monstruos como protagonista de la experiencia.

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla (SEGA)

La presencia del kaiju convierte las carreras en un espectáculo que recuerda a las películas clásicas de TOHO, donde la destrucción es parte de su identidad.

No se limita a incluir referencias de Godzilla; busca transmitir la sensación de competir en medio de un escenario de emergencia, lo que le da una personalidad diferente a otros circuitos.

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla también nos da 3 vehículos nuevos

Junto con la nueva pista, Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla también nos da 3 vehículos nuevos, obviamente inspirado en el gigantesco monstruo.

Godzilla Cruiser: una máquina de tipo Potencia inspirada en el propio Rey de los Monstruos

King Ghidorah Coupe: representa al dragón de tres cabezas y también pertenece a la categoría Potencia

Mothra Surf: inspirado en la gigantesca polilla, apuesta por una configuración de Aceleración

La selección resulta acertada porque cada vehículo tiene una identidad propia y permite representar diferentes criaturas del universo cinematográfico de TOHO.

Sin embargo, Godzilla y sus compañeros no llegan como personajes jugables, algo que habría sido un atractivo todavía mayor para los fans.

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla (SEGA)

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla tiene otros contenidos perfectos para los fans

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla tiene otros contenidos perfectos para los fans, que si bien no alteran el juego, son bien recibidos.

El paquete también incorpora tres pistas musicales para el reproductor Jukebox; Godzilla Escape: Intro, Godzilla Escape y Godzilla Escape: Final Lap, las cuales pueden musicalizar tus partidas.

Estas composiciones ayudan a reforzar la temática del DLC y aportan un acompañamiento apropiado para las carreras.

Además de que no desentonan con la temática general de la obra, que es de corte arcade y caricaturesco, que no se toma mucho en serio a sí misma.

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla (SEGA)

¿Vale la pena Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla?

Sonic Racing: Crossworlds - Pack Godzilla es una colaboración atractiva que aprovecha adecuadamente el potencial de dos franquicias muy diferentes.

Su circuito temático, los tres vehículos y la música adicional ofrecen una experiencia entretenida, especialmente para los seguidores del cine de monstruos japonés.

Sin embargo, la ausencia de personajes jugables y la cantidad relativamente limitada de contenido impiden que alcance todo su potencial.

Aun así, es una incorporación que destaca por su personalidad y demuestra que el universo de Sonic puede combinarse con otras franquicias de maneras bastante interesantes.