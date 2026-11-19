La franquicia de Sonic the Hedgehog continúa explorando nuevas formas de llevar al famoso erizo azul a los videojuegos, y esta vez, SEGA apuesta por una colaboración con TECOPARK para combinar su universo de personajes con las mecánicas de rompecabezas de PICO PARK.

El resultado es Sonic Pico Park, un videojuego que deja de lado las carreras tradicionales para apostar por la coordinación, el trabajo en equipo y los desafíos que requieren la participación de todos los jugadores.

Lanzado el 12 de noviembre de 2026, Sonic Pico Park propone una experiencia multijugador para entre dos y ocho personas, tanto en línea como de manera local. Pero ¿realmente consigue aprovechar el universo de Sonic? Estos son cinco puntos para entender qué ofrece y si vale la pena jugarlo.

Sonic Pico Park cambia la velocidad por el trabajo en equipo Sonic Pico Park aprovecha las habilidades de sus personajes Sonic Pico Park tiene tres modos de juego Sonic Pico Park apuesta por el pixel-art y una presentación sencilla Sonic Pico Park es divertido, pero tiene una limitación importante

Sonic Pico Park (TECOPARK)

Sonic Pico Park cambia la velocidad por el trabajo en equipo

A diferencia de entregas como Sonic Frontiers, donde el erizo azul recorre escenarios abiertos a gran velocidad, Sonic Pico Park apuesta por una fórmula mucho más sencilla: todos deben llegar juntos a la meta.

El objetivo de Sonic Pico Park consiste en superar obstáculos, conseguir llaves y encontrar la manera de que ningún integrante del equipo se quede atrás. Aunque las instrucciones son fáciles de entender, los acertijos requieren comunicación y coordinación para evitar que un movimiento apresurado arruine el avance colectivo.

La propuesta recupera la esencia de PICO PARK, videojuego independiente de TECOPARK que ganó popularidad gracias a sus dinámicas multijugador, y la colaboración con SEGA consigue darle una identidad propia mediante escenarios, personajes y mecánicas reconocibles de Sonic.

En este sentido, Sonic Pico Park no necesita una historia elaborada, pues su atractivo está en las situaciones que surgen durante las partidas, especialmente cuando los participantes tienen que resolver un problema aparentemente sencillo y terminan repitiendo el mismo nivel por falta de coordinación.

Sonic Pico Park (TECOPARK)

Sonic Pico Park aprovecha las habilidades de sus personajes

Uno de los mayores aciertos de Sonic Pico Park es que no se limita a colocar los personajes de SEGA dentro de un videojuego de rompecabezas, y sus habilidades forman parte de las soluciones que necesitan los jugadores para avanzar.

La plantilla de Sonic Pico Park incluye 11 personajes de la franquicia, entre ellos.

Sonic

Tails

Knuckles

Amy

Shadow

Rouge

Silver

Cream

Cheese

Espio

Charmy

Sonic Pico Park (TECOPARK)

Cada uno aporta elementos reconocibles de su personalidad y habilidades, por ejemplo, Tails y Rouge pueden volar para transportar a sus compañeros y ayudarlos a alcanzar plataformas elevadas, mientras que Knuckles puede planear y superar determinados obstáculos.

También en Sonic Pico Park aparecen elementos clásicos como el Spin Dash, los anillos, los resortes, los loops y los paneles de velocidad. Estos recursos no funcionan únicamente como referencias nostálgicas, sino que se integran a los acertijos y obligan a los participantes a calcular sus movimientos.

Así, Sonic Pico Park consigue que la colaboración entre ambas franquicias tenga sentido dentro de su jugabilidad en donde los fanáticos encontrarán referencias familiares, mientras que quienes se acerquen por PICO PARK tendrán nuevas mecánicas para experimentar.

Sonic Pico Park (TECOPARK)

Sonic Pico Park tiene tres modos de juego

El contenido de Sonic Pico Park se divide en tres modalidades que buscan ofrecer diferentes maneras de disfrutar sus desafíos:

World: es la campaña principal y presenta 15 mundos con cuatro niveles cada uno, para un total de 60 escenarios. La dificultad aumenta progresivamente y exige que los jugadores aprendan a combinar sus habilidades.

es la campaña principal y presenta 15 mundos con cuatro niveles cada uno, para un total de 60 escenarios. La dificultad aumenta progresivamente y exige que los jugadores aprendan a combinar sus habilidades. Battle: introduce cinco escenarios competitivos en los que los participantes se enfrentan mediante diferentes minijuegos y rondas. Aquí la cooperación deja espacio a la competencia.

introduce cinco escenarios competitivos en los que los participantes se enfrentan mediante diferentes minijuegos y rondas. Aquí la cooperación deja espacio a la competencia. Endless: propone superar obstáculos aleatorios en escenarios de desplazamiento automático. El objetivo es resistir tanto como sea posible y avanzar con ayuda del equipo.

Esta variedad en Sonic Pico Park permite alternar entre la resolución de acertijos, las partidas competitivas y los desafíos de resistencia.

Además, la campaña de Sonic Pico Park incorpora enfrentamientos contra enemigos conocidos de la franquicia, como Metal Sonic y el Dr. Eggman. Estos encuentros representan un atractivo adicional para los seguidores del erizo azul y amplían las posibilidades de la fórmula cooperativa.

Sonic Pico Park (TECOPARK)

Sonic Pico Park apuesta por el pixel-art y una presentación sencilla

Visualmente, Sonic Pico Park conserva la identidad minimalista de PICO PARK, con escenarios bidimensionales, personajes de estilo pixel-art y diseños coloridos.

No busca competir con las grandes producciones de SEGA en términos gráficos, pues la prioridad de Sonic Pico Park es ofrecer escenarios funcionales en los que los obstáculos, plataformas y personajes sean fáciles de identificar.

Esta decisión funciona especialmente bien porque permite que los personajes de Sonic Pico Park sean los protagonistas de la pantalla. Sus animaciones y movimientos aportan personalidad a una presentación que, aunque sencilla, resulta agradable.

En cuanto al rendimiento, se destaca que Sonic Pico Park funciona sin problemas técnicos importantes durante las partidas locales. También señala que su tamaño de instalación es inferior a medio gigabyte, por lo que no representa una exigencia considerable de almacenamiento.

Sin embargo, la música es uno de los apartados que pudo aprovechar mejor la identidad de Sonic, especialmente para una franquicia que históricamente se ha distinguido por sus composiciones musicales.

Sonic Pico Park (TECOPARK)

Sonic Pico Park es divertido, pero tiene una limitación importante

El principal inconveniente de Sonic Pico Park es que no cuenta con un modo para un solo jugador, pues se trata de una experiencia diseñada exclusivamente para jugar acompañado, por lo que será necesario reunir al menos a otra persona para disfrutar de sus modalidades.

Sonic Pico Park admite partidas de dos a ocho participantes en línea, mientras que el multijugador local permite jugar de dos a cuatro personas.

Otro aspecto cuestionable es la duración, pues aunque sus 60 niveles ofrecen diferentes situaciones y acertijos, la aventura de Sonic Pico Park puede terminarse en relativamente poco tiempo.

La dificultad también puede quedarse corta para quienes buscan desafíos particularmente exigentes, pues los primeros escenarios de Sonic Pico Park funcionan como una introducción accesible, pero no todos los niveles consiguen explotar al máximo las posibilidades de sus mecánicas.

Sonic Pico Park (TECOPARK)

¿Vale la pena jugar Sonic Pico Park?

Sonic Pico Park es una colaboración que entiende bien qué elementos hacen atractivas a sus dos franquicias: TECOPARK y SEGA consiguen transformar las habilidades, personajes y referencias del erizo azul en herramientas para resolver acertijos cooperativos.

La principal fortaleza de Sonic Pico Park es la diversión que surge al jugar acompañado y no necesita una narrativa compleja ni gráficos espectaculares para ofrecer partidas entretenidas, aunque su corta duración y la ausencia de un modo individual limitan su alcance.

Sonic Pico Park está disponible desde el 12 de noviembre de 2026 para:

PlayStation 5

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

En Steam, Sonic Pico Park registra una recepción muy positiva, con el 95% de las reseñas de usuarios favorables al momento de la consulta.

Sonic Pico Park es una propuesta recomendable para los seguidores de Sonic y quienes disfrutan los videojuegos cooperativos. No es una aventura especialmente extensa ni pretende revolucionar el género, pero consigue algo importante: convertir la velocidad característica del erizo azul en una experiencia donde avanzar juntos importa mucho más que llegar primero.