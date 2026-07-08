Más de una década después del lanzamiento del juego original, Assassin’s Creed Black Flag Resynced regresa con la difícil misión: modernizar uno de los títulos más queridos de la franquicia. Tras probar varias horas de gameplay antes de su estreno, queda claro que Ubisoft apostó por mucho más que una mejora gráfica.

Lejos de limitarse a actualizar texturas, el remake de Assassin’s Creed Black Flag Resynced reconstruye la aventura de Edward Kenway con cambios en combate, sigilo, parkour, exploración y navegación naval, conservando intacta la esencia que convirtió a Black Flag en un referente de la saga.

Assassin's Creed Black Flag Resynced (Ubisoft )

Assassin’s Creed Black Flag Resynced mantiene la magia del original, pero con mejoras que sí se sienten

Lo primero que llama la atención en Assassin’s Creed Black Flag Resynced es el apartado visual, pues el nuevo motor Anvil transforma el Caribe con una iluminación mucho más realista, océanos dinámicos, vegetación más densa y ciudades completamente reconstruidas. Navegar a bordo del Jackdaw vuelve a ser una experiencia espectacular, especialmente durante tormentas o combates navales.

Sin embargo, las mejoras más importantes del remake de Assassin’s Creed Black Flag Resynced están en la jugabilidad, ya que el sistema de combate abandona parte de la simplicidad del original para ofrecer enfrentamientos más precisos, mientras que el sigilo incorpora nuevas opciones y una inteligencia artificial más reactiva. El parkour también gana fluidez y hace que desplazarse por La Habana, Kingston o Nassau resulte mucho más natural.

Assassin's Creed Black Flag Resynced (Ubisoft )

La exploración submarina también recibe una evolución importante en este nuevo y mejorado Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ya que ahora es posible sumergirse prácticamente en cualquier punto del mapa para descubrir naufragios, tesoros y secretos adicionales, ampliando una de las actividades más recordadas del juego de 2013.

Después de varias horas de juego, Assassin’s Creed Black Flag Resynced transmite una sensación poco común en los remakes: respeta el legado del original, pero introduce suficientes novedades para justificar plenamente su existencia. No busca reinventar la fórmula, sino perfeccionarla, y lo consigue con un equilibrio notable entre nostalgia y modernidad.

Para quienes nunca navegaron junto a Edward Kenway será la mejor forma de descubrir uno de los capítulos más queridos de Assassin’s Creed; para los veteranos, representa la oportunidad de volver al Caribe con la sensación de estar viviendo una aventura conocida, pero renovada de principio a fin.

Con lanzamiento previsto para el 9 de julio en PS5, Xbox Series X|S y PC, Ubisoft tiene entre manos uno de los remakes más sólidos de los últimos años con Assassin’s Creed Black Flag Resynced.