Una vez más, el Temach se encuentra en medio de la polémica tras pelearse con los streamers de Twitch: Juan Guarnizo y Ari Gameplays pero ¿quién es y qué dijo?

El Temach, cuyo nombre real es Luis Castilleja de edad desconocida, es un creador de contenido e influencer en redes sociales como TikTok y Twitter.

Mismo que ha originado polémicas respecto a su opinión hacia las mujeres y ahora se peleó con dos de los streamers más importantes de Twitch.

De hecho, al Temach ya le habían cancelado su cuenta de TikTok luego de que lanzara una polémica opinión sobre que a los hombres no les gustan las mujeres con mayor nivel adquisitivo.

Pues durante un podcast con el también creador de contenido Gusgri Venus , el Temach dijo que las mujeres empoderadas no eran atractivas para los hombres y ahora se ha peleado con el ganador al Premio Esland 2023.

“A los hombres no les atrae el éxito de una mujer, al contrario hasta es un poquito menos atractiva una mujer muy billetuda, no por controlar sino por proveer y proteger, por cómo funciona el cerebro de los hombres, necesitamos sentirnos que somos útiles para la sociedad, la tribu y mi pareja” El Temach

Además, el Temach también señaló que los hombres necesitaban sentirse admirados y las mujeres necesitaban tener a alguien a quien admirar.

¿Por qué el Temach peleó con Juan Guarnizo y Ari Gameplays?

El Temach de nuevo vuelve a desatar controversia al pelearse con dos de las personas más famosas en Twitch: Juan Guarnizo y Ari Gameplays.

Y es que todo comenzó cuando Juan Guarnizo de 26 años de edad, se refirió al Temach como un “ abuelito borracho, machista y católico ” después de hacer una videoreacción a su contenido en TikTok.

Además, Juan Guarnizo aseguró que el Temach tenía una “ small dick energy ” y sus consejos eran lo que un abuelito machista de 95 años y senil te diría sobre las mujeres.

Después de las declaraciones de Juan Guarnizo, el Temach involucró a Ari Gameplays de 24 años en su pelea, llamándola prostituta.

Ya que después de las opiniones de Juan Sebastián Guarnizo sobre el Temach, en donde aseguraba que este era clasista, senil y machista, el tiktoker habló.

“Salió a decir que soy su tío borracho y machista, ahí le va y le voy a decir una de las enseñanzas de mi abuelo, se la regalo porque ese vato presta a la mujer en Internet por 3.99; prestaba, ya no. Le voy a dejar una de mi abuelo: El caballo, la mujer y la pistola no se prestan. Dejen de andar viendo donde ponen la pistola” El Temach

Incluso el Temach aseguró que por culpa de Juan Guarnizo, había tirado un proyecto de una película que traía con Ari Gameplays, cuyo nombre real es Abril Abdamari Garza Alonso.

Pues dijo el Temach que a Juan Guarnizo, Ari Gameplays lo mantiene con sus fotos, haciendo referencia a que antes la streamer de Twitch tenía OnlyFans .

“Estábamos en pláticas y como su novio abrió el hocico, se le va a caer ese proyecto, entonces, por abrir el hocico, vamos a abrir a esa morra a la verga de la peli” El Temach

Incluso el Temach aseguró que “encuerarse en Internet” no es buen negocio, refiriéndose a las fotos que Ari Gameplays hacía.

Ari Gameplays le responde al Temach tras llamarla prostituta y pelearse con Juan Guarnizo

Luego de las declaraciones de el Temach hacia su esposo, Juan Guarnizo, Ari Gameplays no se quedó callada y aseguró que no quiere darle atención a alguien que no conoce.

Sin embargo, aseguró que era un poco hombre, desgraciado y una persona que daba asco y sin valores.

“Si seré una prostituta, como tú me llamas, soy mucho mejor persona que tú. Si tenía un proyecto contigo, que bueno que se chingó porque no puedo trabajar con gente como tú, porque no respeta a las personas. No va con mis principios.” Ari Gameplays

Asimismo, Ari Gameplays, una de las streamers más seguidas en Twitch, reveló que el Temach era un hombre que se quejaba de que las mujeres usaran escote y se vieran sexys.