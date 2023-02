Tras reaccionar al último video publicado de AuronPlay, TheGrefg revela que el streamer de Twitch lo dejó en visto en WhatsApp y “las fuertes declaraciones” del español lo hacen objeto de burlas.

La polémica de AuronPlay de 34 años de edad, uno de los streamers más populares de Twitch, ha hecho eco en todo Internet y ya hay muchos reaccionando como TheGrefg, quien revela el oscuro pasado de su colega.

El pasado 15 de febrero AuronPlay subió un video a su canal de YouTube luego de que anunciara que se iba a retirar temporalmente de las redes sociales y de los streamings de Twitch.

Esto debido a la polémica que ha estado viviendo desde que habló sobre los Premios Esland 2023, su cancelación por comentarios antisemitas, acusaciones de grooming y acoso sexual.

Es por esto que AuronPlay salió a defenderse y a revelar las supuestas difamaciones en su contra, un video al cual varios streamers han reaccionado como TheGrefg de 25 años de edad.

David Cánovas Martínez, mejor conocido como TheGrefg, reaccionó al video de AuronPlay y su polémica, dando su opinión sincera a través de un directo; sin embargo, hizo “fuertes declaraciones” respecto al streamer que provocó burlas.

Pues TheGrefg aseguró que AuronPlay una vez lo dejó en visto en WhatsApp, algo que aún no supera:

“Una vez le comenté que no me parecía cierta norma de Tortillaland y al otro día no sé si le dije ‘buenos días’; al otro día no me contestó. Sé que es algo gordo, sé que no es el momento para comentarlo porque como él dice ‘todo es una bola de nieve de funa’, pero una vez me dejó en leído en WhatsApp”

TheGrefg