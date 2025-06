¿Sabes quién es Samantha Kelly? La voz de Peach y Toad de Nintendo fue reemplazada tras 18 años y sin un “gracias”.

Nintendo decidió cambiar a Samantha Kelly. Ella dio voz a dos de los personajes más icónicos de la franquicia en diversos proyectos.

Samantha Kelly es una actriz de voz estadounidense, famosa por ser la voz de Peach y Toad de Nintendo.

La actriz Samantha Kelly en la actualidad tiene 57 años de edad. Nació el 14 de junio de 1967.

El esposo de Samantha Kelly es Carlos Roland. La pareja se casó el 12 de agosto de 2005.

Por su fecha de nacimiento, Samanta Kelly es del signo zodiacal Géminis.

Los Géminis pertenecen al elemento aire y se caracterizan por su gran capacidad de comunicación, además de su curiosidad.

Se sabe que la actriz Samantha Kelly tiene dos hijos.

Pese a ser una figura pública, se desconoce cuál es el grado de estudios de Samantha Kelly.

La actriz Samantha Kelly trabajó como locutora para Nordstrom y en algunos anuncios publicitarios.

Posteriormente, Samantha Kelly hizo una audición para ser la voz de la Princesa Peach, remplazando a Jen Taylor.

Los roles a los que dio vida Samantha Kelly fueron:

Su primer papel como Princesa Peach fue en Mari Strikers Chargerd de 2007 .

Un año después interpretaría por primera vez a Toad y Toadette en el título Mario Party 8.

Con ello se convertiría en la voz oficial de los personajes, con más de 60 proyectos de Nintendo. Su último juego fue Mario & Luigi: Brothershipde del 2024.

La actriz Samantha Kelly anunció el 6 de junio que fue reemplazada y no sería más la voz de Peach y Toad.

Mediante un mensaje en su cuenta de Instagram, Samantha Kelly informó la situación.

“Gracias por tantos años de amistad y alegría. Me entristece que se haya terminado; de verdad que me hubiera gustado darles voz a Peach y Toad para siempre. Nintendo me avisó ayer que decidieron cambiar el reparto de estos personajes. Estoy agradecida de haber podido darles voz durante tantos años. Peach y Toad son personajes tan fuertes y hermosos que rezo para que vivan para siempre, sin importar quién les dé voz. Con mucho cariño.”

Samantha Kelly