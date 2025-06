Increíble lo que están haciendo los de Nintendo con su nueva consola. Como pasaba antes con los teléfonos celulares donde se veían largas filas de espera para comprarlos, ahora paso algo similar con la nueva consola de Nintendo, la Switch 2.

La técnica es la misma que la de cualquier lanzamiento viral. Se hace como un tour donde la gente de Nintendo muestra las nuevas bondades de la consola, se les regala una de ellas a los influencers de videojuegos y se les hace una crítica y eso es la combinación mágica para que los compradores se vuelvan locos.

¿Usted haría una fila de más de 200 personas para conseguir la consola? Creo que si es fanático lo consideraría. Yo sí he hecho filas, varias para los boletos de liguilla de los Rayados, otra para la venta exclusiva de las camisetas del mundial de clubes de los Rayados y alguna más para conseguir un reloj Swatch de colección. Lo complicado de hacer esta fila para un aparato electrónico es que las primeras generaciones de casi todos suelen tener fallas que muchas son mejoradas en la siguiente versión que seguramente saldrá para Navidad.

Además de las largas filas, hay que tomar en cuenta que también hubo preventas que acabaron con la producción inicial de la consola. En Japón, tierra de origen de Nintendo hubo 2.2 millones de solicitudes para entrar a un sorteo de preventa. Es aquí donde la demanda supero claramente a la oferta.

¿Qué tiene de fantástico la nueva consola? La Switch original apareció en el mercado en el 2017 y ha sido una de las consolas más vendidas en el mundo, colocándola en tercer lugar de ventas totales de todos los tiempos. Después de 8 años, Nintendo lanza al mercado una nueva consola con el mismo concepto, portátil con una pantalla más grande, nuevas funciones, nuevos juegos y todo lo que volvería loco a un aficionado a Nintendo.

El precio aproximado en México es de por ahí de 14,900 pesos según la versión que se compre podría ser un poco menos o un poco más. Lo bueno es que uno de mis hijos juega videojuegos de otra consola y el más pequeño no esta tan enterado de esta novedad por lo que seguramente no me la pedirían en los próximos meses.

No me imagino a mis papás o a mis abuelos haciendo filas enormes para conseguir un aparato tan caro. Aunque si recuerdo a mis papas haciendo fila para los peluches de los Muppets Babies en McDonald’s, para el peluche de Bolo en Liverpool o para las estampitas del álbum de la ardillita Barcel. Bueno, al menos esto no era mundial y el costo era mucho menor a esto.

¡Animo!