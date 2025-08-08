¿Quién es Marc Hudson? El vocalista de la banda Dragonforce participó en un capítulo de Dandadan interpretando a un personaje de la segunda temporada.

Por lo que te decimos quién es Marc Hudson, el vocalista de Dragonforce y todos los detalles de él como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Marc Hudson tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Marc Hudson?

¿Marc Hudson tiene hijos?

¿Qué estudió Marc Hudson?

¿En qué ha trabajado Marc Hudson?

Marc Hudson interpreta a Toshiro, integrante de una banda de heavy metal en Dandadan

¿Quién es Marc Hudson?

Marc Hudson es un músico británico y el actual vocalista de la banda de Power Metal llamada Dragonforce.

Nació en Oxford, Inglaterra y comenzó su carrera como cantante cuando tenía 16 años de edad; aunque anteriormente solo le interesaba convertirse en guitarrista.

Desde el 2003, Marc Hudson ha estado tocando la guitarra y cantando en diferentes grupos de rock y metal sin firmar.

Marc Hudson, el vocalista de Dragonforce (@omgitsmarclol / Instagram)

¿Qué edad tiene?

Marc Hudson nació un 11 de febrero de 1987, por lo que actualmente tiene 38 años de edad.

¿Marc Hudson tiene pareja?

El 19 de noviembre de 2024, Marc Hudson se casó con su actual esposa Bethany Hudson de edad desconocida.

Se sabe que es la actual community manager de World of Warcraft; aunque tiene Twitch, no hace videos en directo.

Marc Hudson, el vocalista de Dragonforce (@omgitsmarclol / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Marc Hudson?

Al haber nacido el 11 de febrero, Marc Hudson pertenece al signo de Acuario; uno de los tres signos del elemento aire.

Se sabe que los que pertenecen a Acuario son personas independientes con una mentalidad bastante abierta, suelen ser humanitarios con inclinación a causas sociales e igualitarias.

Tienen una curiosidad nata, son intelectuales y su enfoque suele ser poco convencional; se sabe que los Acuario son bastante originales, creativos y bastante impredecibles.

¿Marc Hudson tiene hijos?

De momento, Marc Hudson y su esposa no tienen hijos; aunque el pasado 18 de marzo revelaron que su pequeño gato llamado Kupo cumplió un año.

Marc Hudson, el vocalista de Dragonforce (@omgitsmarclol / Instagram)

¿Qué estudió Marc Hudson?

Se desconoce si Marc Hudson cuenta con estudios formales ya sea musicales o de otra índole.

¿En qué ha trabajado Marc Hudson?

Se sabe que Marc Hudson comenzó a tocar la guitarra desde los 16 años de edad y desde el 2003 tocó como guitarrista y estuvo cantando con varias bandas sin firmar.

En 2011 se unió como vocalista de Dragonforce, con quienes ha lanzado 6 álbumes en total; en 2023 lanzó uno en solitario llamado Starbound Stories.

Marc Hudson, el vocalista de Dragonforce (@omgitsmarclol / Instagram)

Marc Hudson interpreta a Toshiro, integrante de una banda de heavy metal

Dandadan, uno de los animes más populares hasta el momento que se transmite en Netflix, estrenó su capítulo 6 de la temporada 2, en donde Marc Hudson interpreta a un personaje.

Dicho personaje se llama Toshiro, cantante de una banda de rock visual kei HAYASii, quienes realizan un exorcismo a Jiji, el cual está poseído por el espíritu de mal de ojo.

La canción que interpreta la banda en Dandadan es Hunting Soul, escrita y compuesta por Seiichi Nagai y producida por el compositor de la serie de anime, Kensuke Ushio.

El actor de voz Kisho Taniyama da voz a Toshiro en su versión en japonés; Marc Hudson hace lo propio en la versión en inglés.