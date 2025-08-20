¿Qué es Wplace? El mapa de píxeles colaborativo que se volvió el fenómeno viral de internet

El nuevo fenómeno viral de internet que causa sensación es sin duda es Wplace, el mapa de píxeles colaborativo en el que todos quieren participar.

Pero si no sabes qué es Wplace, presta atención que te contamos todo lo que sabemos del mapa de píxeles colaborativo que se volvió el fenómeno viral de internet.

Wplace, el mapa de píxeles colaborativo que se volvió el fenómeno viral de internet

El pasado 21 de julio de 2025 un experimento digital inspirado en el popular r/Place de Reddit se convirtió en el fenómeno viral de internet llamado Wplace mismo que se trata de:

“Un mapa de píxeles colaborativo que es un gigantesco lienzo sobre un mapa geográfico en el cual los internautas pueden colocar un píxel sobre la localización geográfica que elija y formar distintas figuras desde personajes populares, banderas, hasta mensajes sociales y un sin fin de creaciones”.

Dicho mapa de píxeles colaborativo que se volvió el fenómeno viral de internet, Wplace fue desarrollado por los brasileños Murilo Matsubara, Enzo Watanabe y Lucas Teruo Yamashita - se desconoce sus edades-.

Tanta ha sido la sensación viral de Wplace, el mapa de píxeles colaborativo que ya ha superado el millón de usuarios activos y es una de las tendencias del momento en redes sociales como TikTok, Reddit, Instagram y X.

¿Cómo funciona Wplace, el mapa de píxeles colaborativo que se volvió el fenómeno viral de internet?

Con sus más de un millón de usuarios, aún son más los que quieren ser parte de Wplace, el mapa de píxeles colaborativo que se volvió el fenómeno viral de internet.

Por lo que para ser uno de los colaboradores del mapa de píxeles Wplace sólo tendrás que acceder al sitio https://wplace.live

Tras entrar en Wplace, el mapa de píxeles colaborativo que se volvió el fenómeno viral de internet cada usuario podrá colocar un píxel cada 30 segundos en cualquier punto del mapa que elija.

Con ello, los internautas podrán crear imágenes propias de manera individual o hasta en grupos, incluso hasta buscar invadir territorios de la manera más divertida o competir con las mejores creaciones en pixeles.