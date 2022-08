La serie de Dedsafio 2 se ha visto envuelta en la polémica recientemente entre los streamers participantes, esto después de que DomGamer fuera sacado por DED, creador del evento virtual de Minecraft.

Como en todos estos casos, existen dos versiones acerca de lo sucedido; DED señala que tomó la decisión de sacar a DomGamer debido a que estaba molestando a los otros participantes de Dedsafio 2.

Esto al forzar interacciones con unos y rechazar a otros, lo cual llegó a molestar a la gente dentro de Dedsafio 2, pues consideraron que DomGamer no sabía como llevar un buen juego y relaciones con los otros.

DED menciona que le llegaron varias notificaciones de reclamo en contra de DomGamer por parte de varias personas, por su actitud en medio de las partidas de Dedsafio 2.

Esto generó que muchas personas comenzaran a evitar a DomGamer en las partidas y a ofenderlo; el mismo DED señala que lo llegó a molestar, pero después de lo sucedido se disculpó con él.

Al final, DED tomó la decisión de sacar a DomGamer por el bien de Dedsafio 2; según lo que comenta, le explicó todo lo sucedido y el por qué de la decisión.

¿Qué dice DomGamer acerca de su salida de Dedsafio 2?

Por su parte, DomGamer también dio su versión de lo acontecido en Dedsafio 2; para él, las cosas no fueron como las cuenta DED, señalando que parecía que había una campaña de odio en su contra.

Básicamente, DomGamer nunca se sintió a gusto en Dedsafio 2, pues los otros participantes se la pasaban molestándolo y evadiéndolo todo el tiempo, nadie lo quería dentro de su equipo.

DomGamer señala que él iba con toda la buena intención; pero el resto de integrantes de Dedsafio 2 simplemente no estaban interesados en convivir con él.

Considera que esa fue la razón por la que DED decidió sacarlo, algo que no le pareció a DomGamer, pues cree que no hizo nada malo, sólo no pudo relacionarse con las otras personas.

Para DomGamer esta es una decepción, pues durante casi un año estuvo esperando el Dedsafio 2; pero al final, las cosas no resultaron como quería.

Con información de DED y Domgamer.