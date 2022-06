Una de las cosas más comentadas del fin de semana del 25 y 26 de junio, fue el triunfo de Arigameplays en su combate en La Velada del Año 2 organizada por el streamer español Ibai.

La noticia de Arigameplays fue comentada por medios y personas ligadas al mundo de los videojuegos; sin embargo, un grupo de casters de ‘Gears 5′ menospreciaron la participación de la mexicana.

Esto sucedió durante un transmisión de Azteca Esports en relación al torneo final de ‘Gears 5′, durante uno de los descansos, la caster Yael Romero habló de Arigameplays, provocando el rechazo de sus compañeros.

Saben a qué me recuerda la actitud de estos 3 ? a ShelosLife, se les nota la envidia que tienen de que se hable mas y aparte sea tema de relevancia la pelea de Ari.



Claro el tema principal es Gears pero no tiene nada de malo reconocer la importancia que tuvo Ari en la pelea. pic.twitter.com/YnCUrJF5bk — 𝚂𝚊𝚖 𝚍𝚎 𝙼𝚒𝚖𝚘𝚗 𓃠 🏳️‍🌈 (@Sam0w0_) June 26, 2022

Como podemos ver en el video, la tercia principal de comentaristas de ‘Gears 5′ no hace más que burlarse de Yael Romero, Arigameplays y de la trascendencia de su victoria en la La Velada del Año 2.

Señalando irónicamente que la victoria de Arigameplays en la Velada del Año 2 no significa nada para México en realidad, pues no aportará nada al país, cosa que Yael Romero no está de acuerdo.

Si bien Yael Romero trata de defender su punto sobre Arigameplays, con ayuda de su compañero Okamiv, al final se rinde ante la actitud de la tercia de casters principal de ‘Gears 5′.

Cometarios de casters de ‘Gears 5′ sobre Arigameplays desataron la polémica en redes sociales

Obviamente la escena con los casters de ‘Gears 5′ en Azteca Esports no pasó desapercibida, provocando que se hicieran dos bandos, los que apoyan a Yael Romero y Arigameplays, y los que están con los comentaristas.

Por un lado, fans de ‘Gears 5′ y su escena esports criticaron el hecho de que se sacara a Arigameplays y La Velada del Año 2 a colación, pues nada de eso tenía que ver con el torneo.

Además de que están de acuerdo que, por mucho que haya ganado, en realidad el logro de Arigameplays es más personal que de trascendencia nacional en realidad.

Comentarios sobre Arigameplays y Gears 5 (Especial)

Por la otra parte, mucha gente criticó la actitud de los casters de ‘Gears 5′, pues su actitud fue bastante grosera para con Yael Romero y Arigameplays, siendo una reacción innecesaria.

Asimismo le recordaron a los titulares de ‘Gears 5′ en Azteca Esports que incluso en deportes tradicionales se llegan a hacer menciones a otras competencias; la victoria de Arigameplays no estaba fuera de lugar.

Comentarios sobre Arigameplays y Gears 5 (Especial)

Por su parte Yael Romero y Okamiv aclararon que lo de Arigameplays y La Velada del Año 2 fue algo que se habló y se autorizó desde la dirección del programa, no fue algo improvisado de su parte.

La intención de hablar de Arigameplays y La Velada del Año 2 era reconocer a la streamer mexicana, además de mostrar el alcance que la cultura digital, los esports y contenidos alternativos tiene actualmente.

Respecto a lo que sucedió durante la Major de Gears ft. @okamiv pic.twitter.com/Mlz8rmSJPZ — YaelRomero13 🎙🤍 (@13Yaelromero) June 27, 2022

