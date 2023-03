Luego de que Ari Gameplays opinara sobre la polémica respecto a Coscu de 32 años de edad y su participación en la Velada del Año 3, ahora la streamer de Twitch ha salido a disculparse.

En redes sociales habían estado cancelando a la streamer de Twitch, Ari Gameplays de 25 años de edad, cuyo nombre real es Abril Abdamari Garza Alonso y quien de hecho participó en los Squid Craft Games 2.

Esto debido a que en su último directo, Ari Gameplays minimizó las acciones del streamer argentino conocido como Coscu, quien en 2020 fue acusado de abusar sexualmente de una menor y difundir fotos suyas desnuda.

Cuando le revelaron esto a Ari Gameplays, diciéndole que Coscu no merecía estar en la Velada del Año de Ibai Llanos de 27 años de edad, ella dijo que lo que había hecho no tenía nada que ver con su participación.

Incluso Ari Gameplays dijo que lo único que Coscu iba a hacer, era pelearse con el youtuber e influencer Germán Garmendia.

Por lo que en palabras de Ari Gameplays, ella no entendía que tenía que ver lo que Coscu había hecho con su participación en la Velada del Año 3.

Luego de que Ari Gameplays fuera cancelada por minimizar las acusaciones en contra de Coscu, la streamer regiomontana pidió disculpas en su Twitter.

Ari Gameplays retuiteó una publicación hecha el pasado 21 de febrero , en donde repetía que no siempre se puede estar enterada de todo.

Incluso entre los comentarios, Ari Gameplays dijo que se disculpaba por no saber la polémica por la que estaba rodeado Coscu.

Pero Ari Gameplays aseguró que a ella nadie le había dicho que estaba pasando, pero pedía que no fueran injustos con ella.

“El problema es que a mi nadie me dijo que pasó ahí. Me disculpo por no saberlo pero no pueden ser injustos conmigo por no saber”

Ari Gameplays