‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ revelan sus novedades con un nuevo tráiler previo a su estreno el próximo 19 de noviembre de 2021 .

El tráiler de ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ nos muestra a los líderes de gimnasio y al Equipo Galaxia, los villanos de esta entrega.

Podemos ver un poco del diseño que tendrán estos personajes en ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’, así como algo de gameplay de los juegos.

‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ es uno de los remakes más esperados por los fans de la franquicia, siendo pedido desde hace ya varios años.

Si bien al principio el estilo “chibi” de ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ no llamó la atención e incluso le valió críticas, actualmente parece que la polémica fue superada.

Ahora habrá que ver cómo le va a ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ en su lanzamiento, pues será una exclusiva de Nintendo Switch.

‘Pokémon Legends: Arceus’ presenta nuevo tráiler junto a ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’

The Pokémon Company aprovechó el nuevo tráiler de ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ para lanzar también un pequeño adelanto de ‘Pokémon Legends: Arceus’.

A diferencia de ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’, ‘Pokémon Legends: Arceus’ se limitó a presentar las formas Hisui de Zorua y Zoroark.

Ambos personajes de ‘Pokémon Legends: Arceus’ cuentan con un diseño en colores rojo, rosa y blanco, dando a entender que son propios de zonas invernales; además de tener una estética propia del Japón feudal.

‘Pokémon Legends: Arceus’ estará disponible en todo el mundo para Nintendo Switch el 28 de enero de 2022.

Tanto ‘Pokémon Legends: Arceus’ y ‘Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl’ forman parte del festejo por los 25 años de la franquicia de este 2021 y que se extenderá hasta el próximo año.

De momento no se espera que The Pokémon Company lance más títulos que estos ya anunciados; aunque no se descarta algún evento o contenido especial para algunos de los títulos ya existentes.