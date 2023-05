La polémica sobre la inclusión de influencers como PipePunk en Spider-Man: Across the Spider-Verse ha generado polémica en redes, y ahora revivieron cuando él criticaba el doblaje de Marvel.

El anuncio de las voces en español en Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha provocado todo un debate en redes sociales.

Especialmente por quienes defienden el trabajo de los actores de doblaje, asegurando que los influencers solo son publicidad para Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Entre ellos, uno de los más atacados ha sido el streamer y youtuber PipePunk, quien será Metro Spider-Man, una de las variantes que aparecerán en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

había visto que andaban jodiendo al Pipe Punk por su doblaje en Spiderman Into the Spiderverse y no entendía porque hasta que ví esto, si es una mentada de madre

Critican a PipePunk por tirarle hate al doblaje latino de Marvel y ahora estar en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Luego de hacerse público el cast de las voces en español de Spider-Man: Across the Spider-Verse, uno de los más criticados ha sido PipePunk -22 años-, especialmente por sus publicaciones pasadas.

Iván Navarrete Franco mejor conocido como PipePunk -antes conocido como TakerMetal-, ha sido uno de los más criticados por participar en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Especialmente luego de que los usuarios han recuperado publicaciones de PipePunk del 2018 en donde este se quejaba del doblaje en español de las películas, especialmente las de Marvel.

Incluso el mismo PipePunk había recomendado a sus seguidores siempre ver las películas en su idioma original, lo cual ha desatado la controversia en redes sociales.

Pues si bien su inclusión en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse no es de mucha relevancia, ya han comparado su voz con la del personaje original.

Esto tras la salida del último tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse en donde se escucha la voz de PipePunk y a los usuarios no les agradó.

PipePunk habló mal del doblaje de Marvel y ahora recibe críticas

PipePunk se defiende por su pasado criticando a Marvel ahora que presta su voz en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Usuarios han estado criticando a PipePunk no solo por estar en el elenco de voces en español de Spider-Man: Across the Spider-Verse, sino por sus publicaciones de años anteriores.

Y es que en ellas, PipePunk criticaba al doblaje en español de Marvel y películas en general, lo cual han destacado.

Sin embargo, PipePunk ya salió a defenderse a través de una publicación en su Twitter en donde aseguró que hablaba con sarcasmo e incluso hubo videos en donde recomendaba ver películas dobladas.

“¿Por qué no suben clips cuando recomiendo que vayan a ver películas dobladas para que les vaya bien en taquilla y así haya más trabajos así? Lo más reciente que fue hace unos días y qué pasó antes del anuncio de Spider-Man fue mi recomendación y admiración por el doblaje de Guardianes de la Galaxia. Pero claro, como eso no lo suben sólo mis fans que escuchan ese tipo de cosas en serio saben el gusto que tengo por el doblaje y que en muchas ocasiones les menciono que algún día me gustaría hacerlo profesionalmente mientras hago imitaciones.” PipePunk