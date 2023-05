Tras la polémica entre los actores de doblaje y los startalents por lo de Spider-Man: Across the Spider-verse, Memo Aponte de 31 años de edad ha dado su opinión y sí, los usuarios le dieron la razón.

El actor de doblaje e influencer Memo Aponte ha dado su opinión con respecto a la polémica que ocurre entre los actores de doblaje y los startalent tras el casting de Spider-Man: Across the Spider-verse.

Y es que en un nuevo video en el canal de YouTube de Memo Aponte, el actor de doblaje menciona puntos importantes con respecto a lo que sucede con Spider-Man: Across the Spider-verse.

De acuerdo con Memo Aponte, el actor de doblaje menciona que muchos no han querido mencionar por miedo a que los estudios ya no los contraten o represalias.

Pues Memo Aponte reveló que los actores de doblaje no decían lo que pensaban porque tienen mucha presión de los estudios que tienen detrás.

“Yo no tengo miedo de decirlo: los influencers son malos haciendo doblaje. Yo lo probé, grabé muchos fandubs con influencers y vengo de una gran industria del doblaje”. Memo Aponte

El actor de doblaje recalcó que esta era su opinión, por lo que no debían estar de acuerdo con él; pero los argumentos que dio Memo Aponte hicieron que los usuarios le dieran la razón.

Memes le dan la razón Memo Aponte tras opinar del doblaje en Spider-Man con startalents (Especial)

Usuarios y los memes le dan la razón a Memo Aponte tras opinar sobre el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-verse

Durante su último video en YouTube, el actor de doblaje Memo Aponte dio su opinión con respecto al casting de los startalents a los que recurrió Sony para Spider-Man: Across the Spider-verse.

Y es que Memo Aponte reveló que aunque no tuvieran talento o experiencia, aseguró que era una estrategia de marketing para que la película hiciera ruido con los startalents.

“Sin duda son estrategias de marketing que ya lo saben para que la película haga ruido, genere notas genere amarillismo, hablen de la película, generemos videos, generemos tuits y entonces todo el mundo se entere que Spider-Man va a estrenarse y todos tenemos que ir a verla, aunque sea en inglés pero al vamos a ver. Al final el estudio es ahí donde gana” Memo Aponte

Las opiniones de Memo Aponte hicieron ruido en redes sociales, y aunque en varias ocasiones lo han acusado, funado o acusado de “dar cringe”, ahora los usuarios estuvieron de acuerdo con él.

Y tal y como los memes aclaran, por única ocasión le van a dar la razón a Memo Aponte tras la polémica entre actores de doblaje y startalents.

¿Memo Aponte le tiró pedrada a Andrés Navy con crítica a startalents en el doblaje?

Durante su último video, Memo Aponte dio su opinión sobre el uso de los startalent en Spider-Man: Across the Spider-verse.

Esto ocasionó que los usuarios le dieran la razón a Memo Aponte, y los memes aseguraran que solo en esta ocasión lo harían.

No obstante, algunos notaron que Memo Aponte pudo darle una pedrada a Andrés Navy de 29 años, quien se unió al cast de Spider-Man: Across the Spider-verse.

Pues es sabido que entre los dos ha habido cierta rivalidad desde hace algunos años, especialmente luego de que Andrés Navy acusara a Memo Aponte de robar su contenido.

“He conocido casos de muchos más influencers que han ido a castings por sus seguidores que han ido a pruebas de voz por sus seguidores y que no dan el ancho de estos personajes. Hay uno de estos influencers que es muy fan de Marvel que sin duda ha querido pertenecer dentro de esta industria y a las marcas les ha convenido mucho; a él lo utilizan por sus seguidores, no por su talento.” Memo Aponte

Memo Aponte volvió a puntualizar que así como los influencers hacen crítica al doblaje, ahora los actores de doblaje podían criticar y aseguró que su talento era muy pobre.

“Es difícil tal vez para ustedes escucharme y tomarme en serio después de tantas cosas que han pasado, después del contenido que he subido, después de muchas cosas que han sucedido, pero tienen que entender una cosa: no se les olvide que mi carrera empezó en el doblaje y que 20 años hice doblaje” Memo Aponte