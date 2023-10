Si esperabas tu palomera de Five Nights at Freddy’s, más vale que bajes un poco tus expectativas, pues Cinemex ya confirmó los coleccionables que tendrá de la película.

A través de TikTok, Cinemex presentó el último tráiler del filme, además de mencionar que no habrá palomera de Five Nights at Freddy’s, para tristeza de los fans.

Esto es algo que ha decepcionado a algunas personas, pues esperaban tener alguna clase de recipiente especial para sus palomitas.

Sin embargo, parece que eso no será posible, por lo menos en lo que compete a esta cadena de salas cinematográficas, habrá que ver en la competencia.

¿Qué coleccionables habrá en lugar de la palomera de Five Nights at Freddy’s?

Si no va a haber palomera de Five Nights at Freddy’s, ¿cuáles serán los coleccionables que tendrá Cinemex de la película?

Cinemex confirmó que tendrá vasos coleccionables, así como tarjetas Cinefan de edición especial en lugar de la palomera de Five Nights at Freddy’s.

No obstante, no se dio más información al respecto; es decir, no se mostraron los diseños ni se dio el precio o su fecha de lanzamiento.

Habrá que esperar a que se revele información oficial, o que algún insider confiable filtre algunas imágenes de los vasos o tarjetas.

Coleccionables de Five Nights at Freddy's en Cinemex (Especial)

¿Cuándo se estrena Five Nights at Freddy’s en Cinemex?

El caso de la palomera de Five Nights at Freddy’s no es el único por el que los fans están un poco decepcionados y confundidos con Cinemex.

Algo más grave que la palomera de Five Nights at Freddy’s, es que Cinemex cambió la fecha de estreno de la película; no se sabe si esto es oficial o un error.

En teoría, Five Nights at Freddy’s se debería de estrenar en México el próximo 26 de octubre de 2023 ; sin embargo, en su calendario la marcan para el día 2 de noviembre .

Es decir, una semana después de su lanzamiento original; la cosa se pone más confusa cuando vemos el calendario de Cinépolis, el cual marca efectivamente el 26 de octubre para el estreno.

Los fans han pedido explicaciones a Cinemex; sin embargo, de momento no ha habido un ajuste o aclaración por parte de la cadena de cines.

Lo único que podemos decir actualmente es que Five Nights at Freddy’s se estrenará en todo el mundo el 26 de octubre y no hay detalles de que se vaya a cambiar la fecha por parte de Universal.

Fecha de estreno Five Nights at Freddy's en Cinemex (Especial)

Fecha de estreno Five Nights at Freddy's en Cinépolis (Especial)

Con información de TikTok.