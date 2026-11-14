The Game Awards 2026 está a unas semanas de suceder, así que ya tenemos fecha para conocer a los juegos nominados al Juego del Año.

El mismo Geoff Keighley anunció cuándo y a qué hora se anunciarán todos los nominados de The Game Awards 2026, siendo esta una de las galas más esperadas.

¿Cuándo y a qué hora se anuncian en México los nominados de The Game Awards 2026?

Los nominados a The Game Awards 2026 se anunciarán el próximo martes 17 de noviembre a las 11:00 a.m., hora de la Ciudad de México.

Nominados de The Game Awards 2026 (Especial)

Para muchos, resulta curioso que los nominados a The Game Awards 2026 se anuncien dos días antes del lanzamiento de GTA VI, por lo que se preguntan si el juego será tomado en cuenta.

Por lo general, títulos que salen después de una fecha límite no tienen entrada en las nominaciones a lo mejor de los videojuegos del año.

En este caso, el último juego grande a ser tomado en cuenta para las nominaciones podría ser The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que salió el 5 de noviembre.

¿Dónde ver en México a los nominados de The Game Awards 2026?

Podrás ver el anuncio de los nominados de The Game Awards 2026 a través del canal oficial de YouTube de la premiación, siendo una transmisión global que incluye a México.

Eso sí, aunque puedas ver a los nominados a The Game Awards 2026 en México, la transmisión será completamente en inglés, sin comentarios o subtítulos en español.

Aunque no se espera que dure más allá de unos minutos, pues esta clase de anuncios son rápidos, comparado con la premiación que dura 3 horas y media.