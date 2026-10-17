Aardman Animations lanzó un comunicado anunciando la muerte del animador y director, Loyd Price, a la edad de 64 años.

Loyd Price estuvo involucrado con Aardman Animations durante 30 años, siendo uno de los principales creativos detrás de Pollitos en Fuga y Wallace y Gromit.

Loyd Price de Aardman Animations murió en septiembre pasado

Aunque la muerte de Loyd Price fue dada a conocer este 16 de octubre, la fecha de su fallecimiento fue el pasado 22 de septiembre a la edad de 64 años.

Muerte Loyd Price (Especial)

Debido al mutismo de Aardman Animations sobre la pérdida, todo indica que la familia de Loyd Price quería vivir el duelo de manera privada.

El estudio de animación reconoce al animador y director como una de las personas más dedicadas en su trabajo, siendo un apasionado de su profesión.

Además de ser un gran mentor con los nuevos talentos, así como alguien paciente, amoroso y amable, estando dedicado a sus proyectos durante sus 30 años en el estudio.

Finalmente, le extienden sus condolencias a su esposa Alison, así como a toda su familia, incluidos sus hijos y nietos, al igual que a sus seres queridos.

Loyd Price estuvo 30 años involucrado con Aardman Animations

Loyd Price entró a trabajar a Aardman Animations a finales de la década de los 90’s, estando involucrado primero en anuncios de televisión, para posteriormente pasar a la dirección de películas.

Dentro de su época en Aardman Animations, Loyd Price destacó por estar al frente de la franquicia de Wallace y Gromit, además de ser parte de los dos filmes de Pollitos en Fuga.

Sin olvidar que previo a eso estuvo involucrado en El Extraño Mundo de Jack, siendo uno de sus primeros trabajos importantes en el mundo de la animación stop motion.

Pollitos en fuga: El origen de los nuggets ( Aardman / Pathé)

Para muchos dentro del mundo de la animación, se trató de uno de los grandes maestros del género, así como del estilo stop motion, poniendo siempre su corazón en todos sus proyectos.