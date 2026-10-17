¿De qué murió Loyd Price? Animador de Pollitos en Fuga y El extraño mundo de Jack

Este viernes 16 de octubre se confirmó la muerte de Loyd Price a los 64 años, reconocido animador de películas icónicas como Pollitos en Fuga y El extraño mundo de Jack.

La noticia fue confirmada por el estudio Aardman Animations, a través de un comunicado en donde recordó el legado en el cine animado que deja Loyd Price.

Esto se sabe de la muerte de Loyd Price, animador de Pollitos en Fuga y El extraño mundo de Jack

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Loyd Price se mantiene como desconocida, toda vez que ni su familia ni el estudio de animación brindaron detalles de lo sucedido.

No obstante, la información señala que la perdida del legendario animador ocurrió el 22 de septiembre, pero su familia y personas cercanas lo hicieron oficial hasta el 16 de octubre.

Esto con la finalidad de vivir su duelo y recibir el acompañamiento necesario para poder confirmar de manera pública esta lamentable noticia.

En su mensaje, el estudio Aardman Animations destacó los más de 30 años en el cine de Loyd Price, en donde inspiró a defendió a varias generaciones de nuevos animadores.

Debido a ello lo recuerdan no solo como un talentoso animador, sino también como un gran mentor y amigo de quienes lo rodearon.