David Surkamp, vocalista de la banda Pavlov’s Dog, murió el pasado 13 de octubre a los 73 años, siendo que la agrupación confirmó la noticia con un emotivo mensaje.

El escrito, firmado a nombre de todos los integrantes de Pavlov’s Dog, describe la muerte de Surkamp como inesperada, aunque no revelaron las causas del fallecimiento.

Sin embargo, recordaron al músico como una pieza clave detrás del motor creativo de la banda, así como su legado en la música y sus años como el vocalista principal de Pavlov’s Dog.

Actividad de David Surkamp antes de morir

A pocos días de la muerte de David Surkamp, el fallecimiento del cantante y músico es un misterio para los fans de la banda.

Tanto los integrantes de Pavlov’s Dog como los familiares del fallecido, han mantenido en privado los detalles de la muerte.

Cabe destacar que no existe registro en el que se mencione que David Surkamp tuviera problemas de salud antes de su fallecimiento, lo que concuerda con la descripción de la banda como completamente “inesperada”.

Pavlov’s Dog (Instagram | Pavlov’s Dog)

Musicalmente hablando, David Surkamp permaneció muy activo el último año , siendo en 2025 que lanzó su álbum de estudio Wanderlust.

A su vez, Surkamp seguía presentándose continuamente en giras y conciertos con un buen ritmo de trabajo.

Las redes sociales de Pavlov’s Dog rápidamente se llenaron de mensajes y condolencias para la banda, así como a las personas más allegadas de Surkamp.

Los fans se han encargado de llenar a la banda con buenos deseos y una pronta resignación tras la muerte de David Surkamp.