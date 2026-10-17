Este viernes 16 de octubre se dio a conocer la muerte de Loyd Price, reconocido director y animador de stop-motion, murió a los 64 años de edad.

Loyd Price es recordado en el mundo del cine por ser el responsable de películas como Pollitos en fuga, El extraño mundo de Jack, entre otras. A continuación te decimos quién fue.

¿Quién fue Loyd Price? Director y animador stop-motion

Loyd Price fue un aclamado animador, director y Jefe de Animación británico fundamental en el cine de técnica stop-motion y claymation (animación con plastilina).

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¿Qué edad tenía Loyd Price?

Nació en el año 1962 en el Reino Unido, por lo que al momento de su muerte tenía 64 años.

¿Loyd Price estaba casado?

Loyd Price se encontraba casado con su esposa Alison.

¿Qué signo zodiacal era Loyd Price?

Al no contar con la fecha exacta de su nacimiento, se desconoce cuál era el signo zodiacal del cineasta y animador Loyd Price.

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¿Loyd Price tenía hijos?

Loyd Price sí tenía hijos, producto del matrimonio con su esposa Alison.

¿Qué estudió Loyd Price?

Loyd Price contaba con estudios especializados en cine, en donde se especializó en la implementación de técnicas de animación innovadoras para su época.

¿En qué trabajó Loyd Price?

Trabajó durante más de 30 años en el prestigioso estudio Aardman Animations, donde dio vida y supervisó algunos de los personajes más icónicos de la animación mundial.