Lords of the Fallen ha confirmado su llegada con un gameplay como nada más y nada menos que al ritmo de Iron Maiden.

En redes sociales se ha revelado el gameplay de Lords of the Fallen, y al ritmo de Iron Maiden han revelado su fecha de estreno.

Tal y como reveló Hexworks, Lords of the Fallen con su gameplay y la música de Iron Maiden, este llegará el próximo 13 de octubre del 2023.

Asimismo, Lords of the Fallen estará disponible para:

PS5

Xbox Series X y S

PC

Para Xbox Series X y S, Lords of the Fallen tendrá un precio de 1239 pesos en su versión estándar; la versión Deluxe estará en 1409 pesos.

La versión estándar de Lords of the Fallen para PS5, tendrá un precio de 1049.89 pesos mientras que su versión Deluxe estará en 1240.81 pesos.

En el caso de PC, Lords of the Fallen estará en 999 pesos en versión estándar y en su versión Deluxe en 1199 pesos.

Lords of the Fallen será el reinicio de toda la franquicia, en donde la última entrega fue en 2014 .

Lords of the Fallen estrena gameplay con Iron Maiden de fondo (Hexworks)

Iron Maiden responde a Lords of the Fallen tras usar su canción Fear of the Dark

El nuevo gameplay de Lords of the Fallen anunciando su fecha de estreno ha sido lanzado con una canción de Iron Maiden al fondo.

Fear of the Dark de su álbum homónimo de Iron Maiden fue la canción elegida para adornar el tráiler y gameplay de Lords of the Fallen, algo que no solo enloqueció a los fans sino a la propia banda.

Y es que las reacciones tras usar la canción de Iron Maiden en Lords of the Fallen no se hicieron esperar en redes sociales y en YouTube.

Tanto que llegó a oídos de Iron Maiden, quienes de inmediato respondieron al gameplay de Lords of the Fallen.

“Gran elección de música” fueron las palabras en la publicación del Twitter de Iron Maiden tras darse cuenta que el gameplay de Lords of the Fallen contenía su música.

Cabe recordar que Fear of the Dark de Iron Maiden, canción que usaron en el tráiler de Lords of the Fallen, fue lanzada en 1992 .