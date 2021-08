‘Life is Strange: True Colors’ presenta su primer gameplay extendido

Square-Enix liberó el gameplay extendido de ‘Life is Strange: True Colors’ donde vemos a profundidad como serán las interacciones en el juego.

Vemos a la protagonista de ‘Life is Stranger: True Colors’, Alex, en la tienda de discos de Haven Springs donde realiza diferentes acciones.

Toma diferentes decisiones, explora el lugar e incluso logra que un gato se quite de encima de unos documentos que necesitaba.

Como en anteriores entregas, ‘Life is Strange: True Colors’ será una aventura gráfica, donde las elecciones tendrá una fuerte repercusión en la trama.

Si bien a muchos puede no gustarles esto, la saga de ‘Life is Strange’ ha sido elogiada precisamente por la manera en que presenta su gameplay.

Pues este se combina perfectamente con la trama que se está desarrollando; por ende se espera que ‘Life is Strange: True Colors’ mantenga esa línea.

‘Life is Strange: True Colors’ será el primero que no sea episódico

‘Life is Strange: True Colors’ marca toda una serie de cambios en lo que es la franquicia, pues no será episódico como las anteriores entregas.

Esto se debe a que ‘Life is Strange: True Colors’ no es desarrollado por la gente de Dontnod, sino por Deck Nine.

La razón es que Dontnod decidió cederle la franquicia a Square-Enix para ellos decidieran el camino, mientras que el estudio se centraría en proyectos personales.

Life is Strange: True Colors (Square-Enix)

De ahí que Deck Nine aclarara desde el inicio que ‘Life is Strange: True Colors´ no tendría relación con las entregas anteriores.

Se puede decir que ‘Life is Strange: True Colors’ es el inicio de una nueva saga dentro de la misma franquicia, por lo que no esperen ver personajes conocidos.

‘Life is Strange: True Colors’ estará disponible para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam y Google Stadia el 10 de septiembre de 2021.