Square-Enix celebrará los 30 años de la saga ‘Mana’ con juegos y anime

En honor al 30 aniversario de la serie ‘Mana’, Square-Enix hizo varios anuncios donde reveló todo lo que involucrará esta gran celebración.

Square-Enix presentó toda una gama de nuevos juegos relacionados a ‘Mana’, además de sorprender con un anime, el primero de la franquicia.

Primero anunciaron el lanzamiento de 15 de julio de la versión móvil de ‘Trials of Mana’, así como la llegada de ‘Echoes of Mana’, un juego nuevo.

‘Trials of Mana’ para móviles estará basado en el remake que llegara a consolas hace tiempo. Estará disponible en plataformas iOS y Android.

Los fans ya pueden pre-registrarse al título; hay que aclarar que este juego tendrá un costo, no será “free to play”, algo a tomar en cuenta si te quieres inscribir.

Quienes se registren a ‘Trials of Mana’ de Square-Enix recibirán el Adorno Rabite, que aumenta la experiencia, y el Adorno Silktail, que aumenta el lucre obtenido.

Por su parte ‘Echoes of Mana’ será gratuito, llegará a dispositivos móviles el mundo en 2022, siendo un multijugador con todos los personajes de la saga

Square-Enix presentó el anime ‘Legend of Mana -The Teardrop Crystal’

Además de los juegos, Square-Enix anunció el anime ‘Legend of Mana -The Teardrop Crystal-’.

‘Legend of Mana -The Teardrop Crystal-’ es una asociación entre Square-Enix, Warner Bros. Japan, Graphinica, Inc. y Yokohama Animation Lab.

Aún no hay fecha de estreno; pero se espera que pueda ser lanzada en todo el mundo, por lo que bien podría llegar a una plataforma de streaming.

Legend of Mana -The Teardrop Crystal- (Square-Enix)

Hay que señalar que la remasterización de ‘Legend of Mana’, ya está disponible en Nintendo Switch, PS4 y STEAM.

El anime señalado seguirá la historia de este juego, siendo una adaptación del mismo más que una historia original por parte de Square-Enix.

De momento es todo lo que tiene preparado Square-Enix para celebrar los 30 años de ‘Mana’; estaremos al pendiente si hay más anuncios.