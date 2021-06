E3 2021: Todo lo que vimos en el Square-Enix Presents

Es hora de que Square-Enix tome el centro del escenario en E3 2021 con su presentación, la cual nos tiene preparada una sorpresa.

Y es que desde que anunciaron su participación en E3 2021, Square-Enix dio a conocer que mostraría el nuevo juego de Eidos Montreal.

Hay muchos rumores alrededor de este; pero no los hacemos esperar, aquí tienen todos los anuncios de la desarrolladora en su conferencia.

Guardians of the Galaxy

Como se esperaba, el nuevo juego de Eidos Montreal es ‘Guardians of the Galaxy’, el cual será de acción/aventura.

Final Fantasy

Los juegos clásicos del NES y SNES de ‘Final Fantasy’ llegarán a STEAM próximamente.

Legend of Mana

‘Legend of Mana’ tendrá una nueva versión próximamente para plataformas actuales.

Hitman Sniper

‘Hitman Sniper’ será un nuevo juego de Square para móviles.

Nier Reincarnation

‘NieR Reincarnation’ mostró un poco más de su juego móvil.

Final Fantasy Brave Exvius War of the Visions

No podía faltar el anuncio de ‘Final Fantasy Brave Exvius War of the Visions’, el popular móvil de Square-Enix, que tendrá colaboración con ‘Final Fantasy I’.

Babylon’s Fall

‘Babylon’s Fall’ estuvo presente en la transmisión de Square-Enix con un nuevo tráiler de gameplay.

Life is Strange Remastered Collection

Antes de la llegada de ‘True Colors’, la saga ‘Life is Strange’ tendrá una colección remasterizada.

Life is Strange True Colors

‘Life is Strange True Colors’ presentó su primer gameplay, previo a su lanzamiento en septiembre de 2021.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin’ se reveló como el nuevo juego de la franquicia, siendo una especie de reboot/remake del primer ‘Final Fantasy’.