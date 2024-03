Con el estreno de la nueva película de Godzilla y Kong, se dieron a conocer las palomeras que se venderán en todo el mundo, incluido Tailandia.

Pues muchos coleccionistas consideran que las palomeras de Godzilla y Kong que habrá en Tailandia son de las mejores.

Ya que serán dos coleccionables dedicados a los dos monstruos que protagonizan esta nueva entrega del exitoso MonsterVerse.

Claro está, muchos se preguntan si habrá la posibilidad de comprarlas desde México. Bueno, nosotros te daremos la respuesta a esa incógnita.

Godzilla y Kong (Warner Bros. Pictures )

¿Cómo son las palomeras de Godzilla y Kong en Tailandia?

Las palomeras de Godzilla y Kong en Tailandia son un par de figuras como tal de los monstruos.

Una tiene la cabeza de Godzilla, como si estuviera emergiendo del mar; la otra es de la parte superior del cuerpo de Kong, dominado parte de la Isla Calavera.

Siendo dos palomeras bastante impresionantes las de Godzilla y Kong, además de que parece que son de buen tamaño.

Por si esto fuera poco, en Tailandia también se venderán vasos y palomeras normales, que tienen a los kaiju y el póster de la película de adorno.

En caso de que los asistentes no quieran comprar los mencionados coleccionables debido a su diseño o tamaño.

Palomeras de Godzilla y Kong en Tailandia (Vasos de Cine y Coleccionables)

¿Las palomeras de Godzilla y Kong se pueden comprar en México?

Lamentablemente las palomeras de Godzilla y Kong no podrán comprarse en México, y no sólo porque estas no van a llegar al país.

Revisando con las personas que suele importar coleccionables de cine de otras partes del mundo, señalaron que no tienen contactos en Asia que les permita adquirir los productos.

Limitándose a los promocionales que llegan a zonas de occidente, principalmente a Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, sitios de reventa como eBay tampoco mencionan que vayan a vender las palomeras de de Godzilla y Kong, lo que indica que estas se quedarán en Tailandia.

No obstante, es posible que en unos meses aparezcan algunas piezas en los mencionados portales de reventa, por si quieres probar suerte en ese momento.