La streamer Arigameplays mostró su emoción luego de ganarle a Paracetamor por decisión dividida en La Velada del año 2 de Ibai Llanos.

A través de su cuenta de Instagram, Arigameplays expresó su felicidad luego de dar un buen espectáculo de puños arriba del cuadrilátero en La Velada del año 2.

La gamer mexicana escribió un mensaje de agradecimiento a sus 10.6 millones de seguidores que celebraron y estuvieron al pendiente de su contienda boxística, donde derrotó a Paracetamor.

“El mejor día de mi vida, hoy se demostró mi entrenamiento de 4 meses al cual le puse todo el cariño del mundo.”

Arigameplays, Velada del año 2 (Ibai Llanos/Twitter)

“Gracias a la gente que creyó en mí desde el principio, y gracias también a los que no creyeron en mí porque me dieron más fuerza para darle más ganas”, dijo Arigameplays.

En su mensaje, la streamer originaria de Monterrey, también hizo mención a su entrenador Rolando López, quien estuvo con ella en su esquina apoyándola durante La Velada del año 2.

Velada del año 2: pelea de Arigameplays vs Paracetamor (Ibai Llanos/Twitter)

Asimismo, Arigameplays le dedicó algunas palabras al pugilista mexicano Julio César Chávez, que le regaló un día de entrenamiento, “me sentí mucho más motivada y seguida de mí misma.” expresó.

El mensaje de Arigameplays, luego de ganarle a una dura peladora Paracetamor, concluyó con su agradecimiento a Ibai Llanos por dejarla ser parte de ese evento que se trasmitió en Twitch.

“Estoy muy orgullosa de ti. Gracias a todos por acompañarme en esta experiencia, por abrazarme tanto y quererme mucho”, mencionó Arigameplays.

Arigameplays manda mensaje de agradecimiento en Instagram (@arigameplays / Instagram )

Arigameplays celebra victoria en La Velada del año 2 comiéndose unas papás

A través de sus historias de Instagram, Arigameplays también mostró lo que hizo después de triunfar en La Velada del año 2: se comió una papás sabor habanero que empacó desde México.

“Les parecerá una tontería, pero mi premio...Me traje unas papás desde México, unas Sabritas habanero que no me había atrevido abrir”. “Dije, si gano, lo que me quiero chingar es esto.”

Arigameplays comiéndose unas papas tras ganar La Velada año 2 (@arigameplays / Instagram)

Expresó Arigameplays, quien compartió que mientras comía sus papitas disfrutaba del video de su pelea y revivía los mejores momentos de su contienda en La Velada del año 2.

En sus Stories la streamer mexicana, de igual manera expresó su agradecimiento a su esposo Juan Sebastián Guarnizo.

Arigameplays y su esposo Juan Guarnizo (@arigameplays / Instagram)

“Con el hombre que me apoya en todo y me vuelve loca”, escribió en un clip donde se le ve con su pareja, que también es un importante creador de contenido.

Posterior a la su pelea con Paracetamor, Arigameplays ha compartido que se encuentra disfrutando de una fiesta para celebrar su gran día.