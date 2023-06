Diablo 4 ha marcado la redención de la franquicia desde su lanzamiento el 6 de junio; sin embargo, hay cosas que aún arruinan un poco la experiencia y un jugador lo experimentó.

Souaïb ‘cArn’ Hanaf tuvo acceso anticipado a Diablo 4, lo que le permitió jugar 82 horas (no consecutivas) en el modo Hardcore para alcanzar el nivel 100.

Incluso, Blizzard lanzó un comunicado reconociendo el esfuerzo del jugador con el nuevo título; sin embargo, lo que parecía una gran historia de éxito, se convirtió en frustración.

Todo debido a una de las características online del mismo juego que le arruinó todo lo que había logrado.

Diablo IV (Blizzard)

El estar siempre conectado a Diablo 4 “mató” a su personaje de nivel 100

Mientras Souaïb ‘cArn’ Hanaf estaba jugando, los servidores de Diablo 4 fallaron, provocando una desconexión en su partida.

Algo que suele suceder en juegos “siempre online”, el problema es que al estar jugando en Diablo 4, el sistema interpretó esta desconexión como un abandono.

Esto provocó que todo su progreso en el juego fuera borrado inmediatamente, regresando al nivel 1 de su personaje.

Cuando juegas en modo Hardcore de Diablo 4, el juego te penaliza si mueres o abandonas la partida a media batalla, eliminando todo tu progreso en el juego.

El problema para nuestro amigo es que él no murió ni abandonó, fue el mismo juego el que lo echó por un inconveniente con los servidores, lo cual es bastante injusto.

Diablo IV (Blizzard)

El sistema siempre online de Diablo 4 ha sido muy criticado

Desde que se implementó el sistema siempre online, este ha sido muy criticado en todos los juegos que lo usan, incluido Diablo 4.

Si bien el punto de Diablo 4 es experimentar el juego cooperativo, a muchos no les hace sentido que incluso en las partidas solitarias se necesite conexión a internet.

El principal reclamo es que hay mucha gente que, o no tiene internet o su servicio no es estable, por lo que no pueden jugar a gusto.

Además de que los servidores de Blizzard sueles experimentar fallos, provocando inconvenientes como el ocurrido a Souaïb ‘cArn’ Hanaf.

Diablo IV (Blizzard)

Con información de Twitch