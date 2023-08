Immortals of Aveum puede engañarte, pues sus tráilers mostraban un juego genérico FPS parecido a muchos de lo que ya hay en el mercado.

El gran “giro” de Immortals of Aveum era que aquí usas magia en lugar de armas de fuego; pero eso ya se había visto también en otras entregas.

Si bien no estás tan alejado de la realidad, el título de EA es más extraño de lo que puedes imaginar, con un fuerte enfoque en la campaña para un jugador y una historia bastante elaborada.

Esto le ha valido que sea tomado en cuenta dentro de este sobreexplotado género, aunque no es un ganador absoluto.

Immortals of Aveum (EA )

¿De qué trata Immortals of Aveum?

Immortals of Aveum nos pone en la piel de Jak, un joven con habilidades mágicas, el cual se ve envuelto en la Guerra Eterna de su mundo, entre dos facciones que quieren controlar la magia.

Aunque al inicio Jak sólo se une a la batalla por cuestiones del destino, poco a poco entenderá que hay más en juego que sólo los recursos mágicos.

Llegando a cuestionar los cimientos mismos de un conflicto que lleva eones desarrollándose y que parece que no tendrá fin.

Immortals of Aveum tiene una trama que podría decirse es un drama bélico, donde un soldado entra en una guerra que originalmente no “era para él”.

Immortals of Aveum (EA )

Empapándose de toda la industria militar, aunque en este caso, de lo que involucra la magia, sus usuarios, el poder político y los recursos naturales.

Hay que decirlo, se construyó muy bien todo el mundo de Immortals of Aveum, su mitología es bastante fuerte y logras adentrarte en la misma.

Además el que se maneje a la magia como el origen y la posible solución del conflicto le da un caracter activo a este elemento, más allá de ser tu arma a lo largo del juego.

Lo malo es que todo esto pierde sentido por los pésimos personajes y diálogos de Immortals of Aveum.

Immortals of Aveum (EA )

Todos los personajes del juego son o parcos o tratan de hacerse los chistosos, por lo que no logras conectar realmente con ellos.

No ayuda que todo el guión sea pésimo, lleno de frases cliché y chistes malos, que al final hacen que todo este mundo tan rico te deje de importar rápidamente.

¿Cómo se juega Immortals of Aveum?

Immortals of Aveum es un FPS de magia en entornos semiabiertos, tienes a tu disposición 3 tipos de hechizos principales: Azul, Verde y Rojo.

Cada uno de estos colores representa una habilidad única en Immortals of Aveum, por lo que puedes desarrollarlas en el Árbol de Habilidades cada que obtengas un punto de Ascensión.

Además puedes equipar a Jak con distintos canalizadores, que serían como tus armas, además de mejorar estos, así como el resto de ítems que te puedes equipar. Todo usando los recursos que te encuentras en batalla.

Las peleas son dinámicas, aunque no tanto de tu lado, pues no cuentas con buenas opciones de esquiva o defensa; por ello casi todo el tiempo te la pasarás parado tirando a todo lo que se mueva y rezando porque no te maten.

Immortals of Aveum (EA )

Aunque cuentas con un escudo y un “dash”, este último es muy básico y en realidad sirve de poco, de hecho es mejor que saltes para esquivar los golpes, que usar este movimiento.

Algo a mencionar es que el juego te obliga a ser estratégico en tus ataques, pues no podrás usar siempre la misma magia, pues no todos los enemigos son vulnerables a la misma.

Algunos resistirán mejor el verde que el rojo, por ejemplo, por lo que tendrás que hacer diversas combinaciones y movimientos para salir avante del conflicto.

Como ya mencionamos, Immortals of Aveum se desarrolla en entornos semiabiertos, los cuales puedes explorar hasta cierto punto, encontrando varios secretos interesantes y acertijos.

Immortals of Aveum (EA )

Conforme adquieras nuevas habilidades podrás acceder a nuevas zonas, además de que tendrás algunos retos extra que te premiarán con mejoras a tu saludo y magia.

En general el gameplay es bastante divertido; a pesar de que llega a ser frustrante que no cuentes con la agilidad esperada en un FPS moderno.

Más cuando te das cuenta que los enemigos se mueven de maneras dinámicas y tú lo único que haces es saltar y disparar a lo loco la mayoría de las ocasiones.

¿Cómo se ve Immortals of Aveum?

Immortals of Aveum se ve bastante bien, sobretodo si tomamos en cuenta que la mayoría del tiempo verás destellos y chispas por todas partes.

El momento del combate en Immortals of Aveum es bastante caótico, sobretodo cuando son varios enemigos en tu contra, pocas veces sabrás lo que está pasando.

Aún así el juego jamás da señales de un bajón en el desempeño o aletargamiento, lo cual es de agradecer en general.

Los diseños de personajes podrían no ser los más bonitos; pero pasan a segundo plano cuando ya estás metido de lleno en el juego.

Immortals of Aveum (EA )

Por otra parte los ambientes están muy bien construidos, desde las zonas de descanso, hasta los escenarios de pelea; todo con un ambiente que fusiona lo medieval, con el futuro y lo fantástico.

En nuestro juego de Immortals of Aveum llegamos a notar algunas texturas de menor calidad, sobretodo en unos “flujos de magia” que adornan casi todos los escenarios; pero nada por qué alarmarse.

Por su parte los efectos de sonido están bien, lo mismo que las voces y la música, no son nada del otro mundo y cumplen su función.

La música es bastante olvidable en general, mientras que las voces sufren por los pésimos diálogos, de ahí que no encuentres ninguna actuación memorable.

¿Immortals of Aveum vale la pena?

Immortals of Aveum es un juego de decente a bueno en términos generales; es bastante divertido, cuenta con muchos secretos y un mundo interesante.

El problema de Immortals of Aveum es que no hay nada donde sobresalga realmente, quedando como cumplidor en todos sus elementos.

Si bien es refrescante que haya un FPS para un solo jugador, es posible que esta obra de EA no sea la experiencia profunda que estabas esperando.

Aún así bien podrías darle una oportunidad, si puedes superar sus pésimos personajes y diálogos, es posible que te encuentres con una obra con un buen carisma.