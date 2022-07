Duolingo anunció su colaboración con HBO Max para el estreno de ‘House of the Dragon’, con una versión actualizada del curso de Alto Valyrio que incluye más de 150 nuevas palabras y 700 nuevas oraciones.

Duolingo trabajó directamente con David Peterson, el lingüista que desarrolló el Alto Valyrio en su totalidad a partir de la serie de libros “Canción de Hielo y Fuego” de George R. R. Martin.

Para promocionar el curso, Duolingo iniciará una campaña de marketing en varios puntos de Estados Unidos, incluida la San Diego Comic Con 2022 que se llevará a cabo del 21 al 24 de agosto.

Se pondrán frases en Alto Valyrio, además de desarrollar una experiencia inmersiva de ‘House of the Dragon’ para la San Diego Comic Con 2022; todo con miras al 21 de agosto, cuando se estrenará la serie.

Duolingo también obsequiará a los fans unos pins con la frase “Wing of the King” para conmemorar la actualización del curso con motivo del estreno de “House of the Dragon” de HBO.

Por si esto no fuera suficiente, el curso de Alto Valyrio se conecta con la aplicación ‘House of Dragon: DracARys’, donde los usuarios podrán incubar un huevo de dragón, el cual sólo responde a órdenes en el idioma de los Targaryen.

Para nadie es secreto que HBO Max y Warner Bros. Discovery tiene una apuesta bastante alta con ‘House of the Dragon’, pues se trata del primer spin-off de ‘Game of Thrones’.

Con esto HBO Max busca revivir a la franquicia que fue la más exitosa de su canal en la década pasada; pero que tras una pésima octava temporada, todo su impulso se vio diluido.

‘House of the Dragon’ tuvo un presupuesto bastante alto, comparado con otras producciones, y tiene una gran campaña de promoción que empezó desde hace ya un par de años.

House of the Dragon (HBO)

Con todo esto, se espera que ‘House of the Dragon’ sea un éxito total, tanto en visualizaciones, como en número de nuevos suscriptores para la plataforma.

El riesgo es mucho, pues la mencionada temporada final de ‘Game of Thrones’ no dejó contentos a los fans, quienes ya no quieren saber nada de las series.

Además de que hay cierto desagrado por parte de los lectores de la obra de George R. R. Martin con los cambios que ‘House of the Dragon’ le hará al material original.