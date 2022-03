La serie spin-off de ‘Game of Thrones’, ‘House of the Dragon’, ya tiene fecha de estreno en HBO Max.

Una de las series más esperadas del año y aclamada por los fanáticos de la historia de George R. R. Martin ha revelado su fecha de estreno.

Por lo que a través de redes sociales, HBO Max ha anunciado que ‘House of The Dragon’ se estrenará de manera exclusiva en la plataforma el próximo 21 de agosto de 2022.

Esto se da luego de que el pasado mes de febrero, el escritor George R.R. Martin fue el encargado de anunciar el fin del rodaje de la primera temporada de ‘House of the Dragon’.

¿De qué trata ‘House of the Dragon’, la serie de HBO Max?

La serie ‘House of the Dragon’ de HBO Max es nada más ni menos que el spin-off de la aclamada ‘Game of Thrones’.

La cual tendrá lugar 300 años antes de los sucesos contados en ‘Game Of Thrones’, en donde su trama se centrará en la Casa Targaryen.

Historia que se basará en el libro de George R.R. Martin ‘Fuego y sangre’, publicado en 2018 al margen de la saga principal ‘Canción de hielo y fuego’.

House of the Dragon (HBO)

Por lo que en ‘House of the Dragon’ se retratan los conflictos internos entre los Targaryen, así como el desarrollo de su gran poderío tras desatarse una cruda y sangrienta guerra civil.

En donde la pieza clave de la fuerza de la Casa Targaryen serán los poderosos y grandes dragones.

"House of The Dragon" (HBO Max)

En el reparto de la serie de ‘House of the Dragon’ de HBO Max se tienen las actuaciones de: