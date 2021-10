‘House of Dragon’ revela su primer tráiler para HBO Max

‘House of Dragon’, la serie spin off de ‘Game of Thrones’, ha revelado su primer y nuevo tráiler para la plataforma de HBO Max.

De acuerdo al propio aviso que ha acompañado a este primer tráiler de ‘House of Dragon’, se ha anunciado que esta serie se estrenará hasta el 2022.

Tal y como se había anunciado anteriormente, ‘House of Dragon’ tendrá lugar 300 años antes de los acontecimientos de ‘Game of Thrones’ y estará basada en el libro ‘ Fuego y Sangre ’ de George R. R Martin.

De momento, la serie ‘House of Dragons’ se centrará en la Casa Targaryen, el principio de su fin y sí, tal y como el primer tráiler lanzado lo revela, habrá dragones por doquier.

El trailer de ‘House of Dragon’ comienza con la voz del Príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith):

“Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos hicieron reyes, sino los dragones” Daemon Targaryen

En seguida, imágenes de varias luchas y guerras en la tierra de la nueva serie, ‘House of Dragon’, inundan la pantalla de este primer tráiler, como un adelanto a lo que se espera ver en la plataforma de HBO Max.

House of the Dragon (HBO)

‘House of Dragon’ contará también la historia de Viserys

Asimismo, el tráiler presentado por HBO Max de ‘House of Dragon’, contará la historia de Viserys, quien asumirá un reto puesto por los señores de Poniente para ocupar el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen.

La nueva serie de ‘House of Dragon’ para la plataforma de HBO Max también traerá nuevos rostros con el nuevo elenco.

Entre los actores confirmados está Paddy Considine quien será Viserys en este spin off de ‘GOT’, ‘House of Dragon’.

Olivia Cooke también participará en ‘House of Dragon’ como Alicent Higtower , Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, y más.

Para la serie de HBO Max, ‘House of Dragon’, los nuevos showrunners serán Ryan Condal y Miguel Sapochnik, director de algunos de los episodios más icónicos de ‘Game of Thrones’.