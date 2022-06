El escritor George RR Martin, autor de la novela que dio origen a la serie de Game of Thrones, participa en el desarrollo del spin off enfocado en el personaje de ‘Jon Snow’.

Fue el propio George RR Martin quien confirmó su participación en la nueva serie de HBO, revelando de quién fue la idea de desarrollarla.

A 10 días de revelarse que se encuentra en desarrollo una serie enfocada en ‘Jon Snow’, personaje de Game of Thrones, HBO no ha confirmado ni desmentido la información.

Sin embargo, hay alguien involucrado en el proyecto que ya lo hizo y tiene la autoridad para hablar sobre el asunto: el escritor George RR Martin.

En entrevista, el autor de la novela ‘Canción de hielo y Fuego’, en la que está basada Game of Thrones, aplaudió al reportero de The Hollywood Reporter que dio la exclusiva sobre la serie de ‘Jon Snow’:

“Sí, hay una nueva serie de Jon Snow en desarrollo. La historia de The Hollywood Reporter es en gran parte correcta. No esperaba menos de James Hibberd, he lidiado con muchos periodistas a lo largo de los últimos años y Hibberd es de los mejores, un verdadero periodista que hace todas las cosas que los periodistas deberían hacer (que los hechos sean correctos, hablar con las fuentes y respetar el background only y el off the record)”

George RR Martin, escritor