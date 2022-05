‘House of the Dragon’, la precuela de la exitosa serie ‘Game of Thrones’ ha lanzado su primer y espectacular tráiler con el que HBO Max busca replicar el éxito de su predecesora.

Se acerca el estreno del spin off de ‘Game of Thrones’, por lo que HBO Max ha comenzado a calentar motores con el estreno de su primer y espectacular tráiler.

“La historia no recuerda la sangre. Recuerda nombres”, con ese mensaje es como HBO Max nos da el primer tráiler de ‘House of the Dragon’.

‘House of the Dragon’: Precuela de 'Game of Thrones' lanza espectacular primer tráiler (HBO Max)

En donde el trailer de ‘House of the Dragon’ nos deja ver que esta nueva historia sacada de ‘Game of Thrones’ estará llena de ambición por el poder.

Por lo que las casas de los reinos lucharán por sentarse en el ansiado trono de hierro, pero los conflictos internos de los Targaryen desatarán una cruda y sangrienta guerra civil.

Aquí el espectacular primer tráiler de ‘House of the Dragon’:

¿Cuándo se estrena ‘House of the Dragon’?

‘House of The Dragon’ se estrenará de manera exclusiva en la plataforma de HBO Max el próximo 21 de agosto de 2022.

Asimismo, la precuela de ‘Game of Thrones’ tendrá su estreno en México simultáneo con Estados Unidos

‘House of the Dragon’ ya tiene fecha de estreno en HBO Max (HBO MAX)

‘House of the Dragon, la serie de HBO Max presenta a sus personajes en nuevos pósters

No solo HBO Max estrenó el tráiler de ‘House of the Dragon’, sino también nuevos pósters, en donde presenta a sus personajes.

Aquí el reparto de la serie de ‘House of the Dragon’ de HBO Max con sus nuevos pósters:

Emma D’Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen

‘House of the Dragon, la serie de HBO Max presenta a todos los personajes en nuevos pósters (HBO Max)

Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen

Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen

Olivia Cooke como Alicent Hightower

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, La Serpiente del Mar

Eve Best como la Reina Rhaenys Targaryen

Rhys Ifans como Otto Hightower

Sonoya Mizuno como Mysaria

Fabiel Frankel como Sir Criston Cole

Asimismo, ‘House of the Dragon’ también contará con las actuaciones de: