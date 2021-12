“House of The Dragon”: HBO Max revela nuevas imágenes de la serie spin-off de “Game of Thrones”. Tras lanzar un video promocional de todo lo que llegarán a la plataforma de streaming durante 2022.

Como ya es bien sabido “House of The Dragon” se ha colocado como la series más esperadas para 2022 según IMDb.

Pues ahora HBO Max ha lanzado un adelanto de todo los nuevo que se integrara a su catálogo a partir del 2022, en donde pudimos ver un vistazo más sobre “House of The Dragon”.

Y aunque el adelanto de HBO Max nos presentó algunas imágenes cortas sobre “House of The Dragon”.

Se puede ver un primer vistazo de lo que será el templo de los dragone s, lo que supondríamos podría ser “Dragonstone”, el hogar ancestral de la Casa Targaryen.

"House of The Dragon" (HBO Max)

Y en donde escuchamos decir “Los sueños no nos hicieron reyes. Los dragones lo hicieron”.

En referencia a la narrativa que seguirá la serie, sobre la historia de la casa Targaryen ambientándose en una época que antecede dos siglos a los eventos de “Game of Thrones”.

¿Cuándo llegará “House of The Dragon” a HBO Max?

¿Cuándo llegará “House of The Dragon” a HBO Max? La esperada serie spin-off de “Game of Thrones” se estrenara en algún momento del 2022.

Serie que nos contará la historia conocida como la “Danza de Dragones”, el punto de mayor poder de la Casa Targaryen, cuando se dio la guerra civil.

Por lo que “House of the Dragon” está inspirada en el libro ‘Fuego y Sangre’, escrito por George R.R. Martin y publicado en 2018.

Hasta el momento se sabe que la primera temporada de esta serie que se sitúa 300 años antes de los sucesos de “Game of Thrones” contará con 10 episodios.

"House of The Dragon" (HBO Max)

Asi como que los actores Matt Smith y a Emma D’Arcy darán vida a Daemon Targaryen y Rhaenyra Targaryen.

El elenco de la “House of the Dragon” es completado por Paddy Considine quien interpreta al Rey Viserys Targaryen. Rhys Ifans interpretará a Otto Hightower, la Mano del Rey.

Mientras que la actriz Olivia Cooke, dará vida a la hija de Otto, Alicent Hightower. Steve Toussaint interpreta al legendario Lord Corlys Velaryon, conocido como ‘La serpiente marina’.

¿Qué más llegará a HBO Max en 2022?

¿Qué más llegará a HBO Max en 2022? Además de “House of the Dragon”, la plataforma destaca la temporada 4 de Westworld, la nueva serie salida de “Suicide Squad”, “Peacemaker”.

Así como la temporada 3 de “Barry”, la temporada 2 del drama juvenil “Euphoria” y el especial del 20 aniversario de Harry Potter, “Return to Hogwarts”.

Películas para HBO Max en 2022

Matrix Resurrections

Rey Richard: Una familia ganadora

Venom

Hombre Araña

Morbius

Kimi

Series nuevas para HBO Max en 2022

Peacemaker

House Of The Dragon

Pretty Little Liars: Original Sin

Winning Time: The Rise of the Lakers

Dynasty

Las Bravas

Ámsterdam

Series renovadas para HBO Max en 2022