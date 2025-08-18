Los videojuegos clásicos de Raven Software Heretic + Hexen recibieron una actualización y remasterización pero ¿realmente era necesario?

Los videojuegos clásicos de PlayStation, Nintendo 64 y SEGA son los que no se olvidan al haber dejado un impacto en los gamers y en la industria, y todo indica que ocurre lo mismo con Heretic + Hexen.

Heretic + Hexen regresan tras décadas de su lanzamiento con una remasterización

Después de casi tres décadas, los videojuegos Heretic + Hexen regresaron mejorada, restaurados y hechos para jugarse en las consolas de última generación.

Originalmente fueron desarrollados por Raven Software y producidos por id Software en 1994 con Heretic; su secuela Hexen llegó en 1995 y fueron los prisioneros en los shooters en primera persona con fantasía oscura.

Pero en esta ocasión, regresan combinados y remasterizados para estar en un solo título: Heretic + Hexen para recordar lo mejor de los juegos de rol y ciencia ficción que en aquel tiempo, revolucionó a todo el género.

Es por eso que te damos los 5 puntos por lo que Heretic + Hexen es la actualización que todos esperaban:

Heretic + Hexen (Nightdive Studios)

Heretic + Hexen pueden ser adquiridos en las consolas de nueva generación

Una de las cosas más llamativas, especialmente para aquellos nostálgicos que en su momento disfrutaron de Heretic y, posteriormente de su secuela Hexen, ahora será más fácil jugarlos.

Pues con esta compilación de Heretic + Hexen, pueden jugarse en consolas de nueva generación tales como:

Xbox One

Xbox Series X|S

PlayStation 4

PlayStation 5

Nintendo Switch

PC

Game Pass que requiere suscripción

Pero además, si en su momento no llegaste a jugar Heretic o Hexen, con esta compilación remasterizada y mejorada, podrás disfrutar de un juego clásico que inició con los shooters tras el éxito de Doom.

De hecho, dentro de las configuraciones personalizables que cuenta Heretic + Hexen, es posible combinarlo con los ajustes de 1994 y 1995, o con la versión moderna, incluso su banda sonora.

Por lo que Nightdive Studios pensó bastante bien en traer la compilación remasterizada y mejorada de Heretic + Hexen tanto para las generaciones que los jugaron hace más de 30 años o para quienes comienzan a adentrarse en el mundo de los juegos retros.

Heretic + Hexen (Nightdive Studios)

Heretic + Hexen combina plataformas multijugador y modo cooperativo

Una de las cosas que hacen interesante a esta nueva remasterización y compilación de los clásicos de los 90, es que llega con una plataforma multijugador y un modo cooperativo.

Es decir que Heretic + Hexen incluye multijugador para cuatro jugadores con pantalla dividida en todas las plataformas; en el caso de Xbox Series X|S y PC, esta se expande hasta para 8 jugadores.

Heretic + Hexen permite jugar en cooperativo o para enfrentarse en una batalla épica con el modo Partida a muerte sin importar la plataforma, ya que el juego es compatible con todas las de nueva generación; esta opción puede realizarse mediante códigos compartidos.

Heretic + Hexen (Nightdive Studios)

La compilación Heretic + Hexen cuentan con una mejor resolución y aumenta la experiencia del usuario

Como era de esperarse, las configuraciones en esta remasterización de Heretic + Hexen es que los FPS mejoran considerablemente.

Pues cuenta con hasta 120 FPS en 4K en los hardware que lo permita, que se traduce en una mejor resolución con un mejor rendimiento y controles modernos.

Por lo que resulta más cómodo a la vista y al rendimiento de cualquier nueva consola el uso de Heretic + Hexen, sin perder fidelidad.

Heretic + Hexen (Nightdive Studios)

La remasterización de Heretic + Hexen permite ser ajustado a gusto del jugador

Heretic + Hexen se debe mucho a la nostalgia de los usuarios, y es por eso que los desarrolladores de esta remasterización y mejoras incluyeron algo para retribuir esa fidelidad de los jugadores: ajustes personalizables.

Si bien esto es común en juegos actuales, ni siquiera podía pensarse en los videojuegos que salían en la década de los 80 o 90 como en Heretic y Hexen.

Por lo que ahora en la compilación de Heretic + Hexen permitan tener más de una docena de ajustes personalizables, se agradece.

Pues en Heretic + Hexen puedes ajustar a tu gusto los gráficos, el sonido, la jugabilidad, el rendimiento para que sea lo más parecido al original o a la moderna que llega con esta compilación remasterizada.

Esta remasterización de Heretic + Hexen llega con los siguientes juegos:

Heretic: Shadow of the Serpent Riders

Hexen: Beyond Heretic

Hexen: Deathkings of the Dark Citadel

Heretic: Faith Renewed (nuevo)

Hexen: Vestiges of Grandeur (nuevo)

Heretic + Hexen (Nightdive Studios)

Heretic + Hexen cuenta con dos nuevas campañas para mejorar el ritmo y experiencia

Heretic: Faith Renewed y Hexen: Vestiges of Grandeur son los dos nuevos juegos que incluyen esta compilación remasterizada de los 90 con nuevos mapas, los cuales tienen escenarios que llegan incluso a sobrepasar a los originales.

Esto hace no solo que la experiencia del usuario sea mejor, sino que añade más horas de juego a esta compilación de Heretic + Hexen.

Estos mapas son más intuitivos y cuentan con una estética original pero sin dejar de lado el tono de Heretic y Hexen de los 90.

Aunque en general, es posible que encontrar ciertas opciones como caminos, salidas o incluso las misiones, puedan resultar un poco difíciles.

Y también, pese a la inclusión de estas dos nueva campañas y nuevos mapas, al seguir la estética noventera de los videojuegos, Heretic + Hexen se pueden sentir algo repetitivos.

En conclusión, si llegaste a jugar Heretic o Hexen, esta nueva integración será perfecta tanto para recordar viejos tiempos como para comparar las nuevas mejoras añadidas.

Al igual que podrás disfrutar las nuevas modalidades, mapas y juegos añadidos a Heretic + Hexen; pero eso sí, recordando que su estética no se compara con los juegos de los últimos años.

Pues precisamente, el punto de Heretic + Hexen es regresar a la modalidad retro de los shooters y juegos de rol en primera persona, con un toque de esta fantasía oscura que a muchos encantó desde que salió en 1994.