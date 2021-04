Jugadores podrán seguir sus partidas en 'Halo Infinite' en Xbox y PC sin perder su progreso.

Xbox anunció que 'Halo Infinite', su próxima gran exclusiva, tendrá soporte crossplay y cross-progression para todas sus consolas actuales y PC.

Esto significa que no importa donde juegues 'Halo Infinite', sea en un Xbox Series X, Xbox One o PC, jamás perderás todo el progreso acumulado.

Además de que podrás jugar con gente de todas las plataformas mencionadas sin ninguna restricción, abriendo el abanico de posibilidades.

Eso sí, todo indica que esto estará limitado a los modos multijugador; la campaña no estaría incluida dentro del crossplay y cross-progression de momento.

Lo anterior significa que tendrías que empezar la historia desde "0" cada que cambiaras de plataforma, aunque si guardas en la nube eso no sería problema.

Halo Infinite Microsoft

El multijugador de 'Halo Infinite' será free-to-play

La razón de hacer crossplay y cross-progression el multijugador de 'Halo infinite' se debería a que este será lanzado como un free-to-play.

Esta sería la primera vez que Xbox toma este camino con el multijugador de 'Halo' o alguna otra de sus franquicias importantes.

No obstante, no son los primeros ni los únicos que hacen esto, Activisión tiene a 'Warzone' como un contenido free-to-play fuera de los 'Call of Duty'.

Halo Infinite Microsoft

'Halo Infinite' seguirá el mismo camino, lo que dejaría que más gente conozca el juego y que los jugadores competitivos puedan obviar la campaña.

Además, Xbox aseguró que los jugadores de PC tendrán todas las características dedicadas a su plataforma, como soporte para monitores ultrawide.

No cabe duda que el año de retraso está ayudando a 'Halo Infinite', tras la mala recepción que tuvo el primer tráiler de gameplay revelado por Microsoft.

Con información de The Verge.